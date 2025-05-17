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19 Mayıs’ta Kocaeli’nde ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ulaşımı ücretsiz yapacak.

19 Mayıs'ta Kocaeli'nde ulaşım ücretsiz

17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:47

 19 MAYIS’TA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına daha rahat ulaşabilmesi amacıyla ulaşım hizmetini ücretsiz sağlayacak. Buna göre Büyükşehir’e ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler, 19 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

 

BU HATLAR ÜCRETLİ

Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 19 Mayıs Pazartesi günü ücretsiz olurken, UlaşımPark’ın bünyesindeki Hat 200, Hat 250 ve Hat 700 ise ücretli bir şekilde hizmet verecek.

(Ömer İLGEÇ)

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