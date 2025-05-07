2 bin 222 toplu taşıma aracı anlık denetleniyor

Büyükşehir Belediyesi, 349 hatta topu taşıma hizmeti veren 2 bin 222 aracı 6 bin kamera ile anlık denetliyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli ulaşım hizmetlerinden faydalanması noktasında titiz çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Ulaşım Yönetim Merkezi’nden takip edilen 2 bin 222 toplu taşıma aracı 6 bin kamera ile anlık olarak denetleniyor.

6 BİN KAMERAYLA DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Yönetim Merkezi, Kocaeli genelinde toplu taşımacılık yapan araçları, elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi ile araçların içinde bulunan kameralar aracılığıyla anlık takip ediyor. Bu kapsamda toplu taşıma hizmeti veren 349 hattaki 2 bin 222 araç 6 bin kamera ile anlık denetleniyor. 153 Çağrı Merkezi üzerinden toplu taşıma araçları ve sürücüleri ile ilgili gelen şikâyetlerde bu kameralardan inceleniyor.

İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından araç çalışma saatleri, güzergâh kontrolleri ve durak giriş çıkışları sürekli takip ediliyor. Olası ihlallere Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ekiplerince anında müdahale ediyor. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olan konular ile ilgili yönetmelikler dâhilinde ihlali tespit edilen araçlar hakkında 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.



(Ömer İLGEÇ)