23 Nisan’da sahne çocukların, coşku hepimizin

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri”, kenti çocuk sesleriyle şenlendiriyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku dolu anlarla kutlanırken, şenliklerin kalbi ise İzmit Milli İrade Meydanı’nda atıyor.

23 NİSAN COŞKUSU ZİRVEYE TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşku ve birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda Milli İrade Meydanı, çocukların neşesiyle yankılandı. Gün boyu süren sahne performanslarında halk oyunlarından müzikale kadar birbirinden renkli gösteriler sahnelendi. Çocuklar, büyük bir heyecanla sahne alırken, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ANNE ŞEHİR’DEN İKİ ANLAMLI GÖSTERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezleri’nde hizmet alan çocuklar da bu özel güne anlam kattı. Çocuklar, sahnede iki farklı gösteriyle yer aldı. Anne Şehir Merkezleri’nde düzenli olarak eğitim ve atölye çalışmalarına katılan çocuklar, hazırladıkları halk oyunları performansıyla büyük beğeni topladı.

HEM DUYGULANDIRDI HEM GURURLANDIRDI

Anne Şehir Manolya Merkezi’nde hizmet alan özel gereksinimli çocuklar da kendi gösterileriyle sahneye çıktı. Özgüvenle sergiledikleri halk oyunları gösterisi, izleyenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Ailelerin coşkulu alkışları ve destekleri bu anlamlı anlara ayrı bir güzellik kattı.

ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ HER ŞEYE DEĞERDİ

Zengin içerikli programıyla dikkat çeken “Bi Dünya Eğlence” etkinlikleri, çocuklara hem eğlenme hem de kendilerini ifade etme fırsatı sundu. Neşe ve umut dolu atmosferde geçen etkinlikte, çocukların yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi.



(Ömer İLGEÇ)