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24 kırsal mahalle daha su tankerine kavuştu

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında yaşanabilecek olası yangınlara karşı köylerde kullanılmak üzere su tankerleri dağıtımını sürdürüyor. Bu bağlamda Büyükşehir, 24 su tankerini daha köy muhtarlarına teslim etti. İlk müdahale için hayati öneme sahip bu tankerler, bakım ve onarımları yapılarak köy halkının hizmetine sunuluyor.

24 kırsal mahalle daha su tankerine kavuştu

04 Temmuz 2025 Cuma 11:42

 80 KÖYE SU TANKERİYLE YANGIN MÜCADELESİ DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki kırsal mahallelerdeki yangınlara karşı daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek amacıyla önemli adımlar atıyor. 

2012 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 80 köye su tankeri dağıtan Büyükşehir, 24 su tankerini daha köy muhtarlarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törenle teslim etti. Galvaniz kaplı 3 ton kapasiteli tankerler, içme suyu taşımak için de kullanılabilecek çok fonksiyonlu araçlar olarak köylerin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

 

YANGINA İLK MÜDAHALE İÇİN ÖZEL TASARIM

Tankerlerde 1500-1700 devir/dakika hızında, 10 bar basınç üreten santrifüj su pompası ve 30 metrelik kauçuk acil müdahale hortumu bulunuyor. Böylece köy halkı, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangına hızlı ve etkili müdahalede bulunabiliyor. Ayrıca köylerde eğitim almış gönüllü itfaiyecilerin kullanacağı tankerler sayesinde yangınların büyümesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

 

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, merkeze uzak köylerde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Su tankerleri dağıtımı ile köylerde yangına karşı daha güçlü bir önleyici mekanizma oluşturulmuş oluyor.

(Ömer İLGEÇ)

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