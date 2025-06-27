banner1171
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

41 Süt Kart, 330 bin anneye hizmet verdi

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan projesi “Süt Kart”, kent genelinde annelere destek vermeye devam ediyor. 10 yıldır devam eden projeden şuana kadar 330 bin anne faydalandı.

41 Süt Kart, 330 bin anneye hizmet verdi

27 Haziran 2025 Cuma 09:50

 BU PROJE SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başarıyla yürüttüğü “Süt Kart Projesi”, kent genelinde annelere süt desteği vermeye devam ediyor. Doğumdan önce 3 ay ve doğumdan sonra 3 ay olmak üzere toplamda 6 ayı kapsayan hizmette herhangi bir şart aranmıyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan projeden faydalanmak isteyen annelerin, gebelikte kaçıncı haftada olduklarını bildiren belge ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 9 farklı ilçede yer alan sosyal iletişim merkezlerinden (SİM) birine gelmeleri yeterli oluyor.

TÜM ANNELER FAYDALANABİLİYOR

SİM’e gelerek belgelerini teslim eden annelere 41 Süt Kart teslim ediliyor. 6 ay boyunca kullanabilecekleri tutar, bu karta tek seferlik, toplu yatırılıyor. Süt kartını alan vatandaş istediği zaman 12 ilçede yer alan anlaşmalı marketler üzerinden sütleri temin edebiliyor. Bir yılda 18 bin 429 kişiye ulaşan süt kart, 10 yıldır aralıksız olarak annelere hizmet vermeye devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sigara izmaritini yere atma, yangına sebep olma Sigara izmaritini yere atma, yangına sebep olma
Büyükşehir’in Trafik Eğitim Parkı’na yoğun ilgi Büyükşehir’in Trafik Eğitim Parkı’na yoğun...
Büyükşehir’den estetik dokunuş Büyükşehir’den estetik dokunuş
Büyükşehir, Başiskele Kavşağı Projesi’nde ağaçlara sahip çıkıyor Büyükşehir, Başiskele Kavşağı Projesi’nde...
Başkan Büyükgöz Yenibağdat Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu Başkan Büyükgöz Yenibağdat Esnafıyla Kahvaltıda...
“Kocaeli’ni çağdaş altyapı ile donatıyoruz” “Kocaeli’ni çağdaş altyapı ile donatıyoruz”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sigara izmaritini yere atma, yangına sebep olma
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi her yıl yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinden kaynaklı onlarca...

Haberi Oku