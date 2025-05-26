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50 Bin Metrekare Yol Çizgisi Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, il genelinde daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla yol çizgi çalışmaları yürütüyor. Özellikle kırsal bölgelerde yapılan bu çalışmalarda şu ana kadar toplam 50 bin metrekarelik alanda yol çizgi uygulaması tamamlandı.

50 Bin Metrekare Yol Çizgisi Tamamlandı

26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:41

 50 BİN M2 ALANDA ÇİZGİ ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli ulaşım için en önemli unsurlardan biri olan yol çizgi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 2025 yılı içerisinde kırsal bölgelerde yürüttükleri çalışmalarla 50 bin metrekarelik alanda yol çizgilerini yeniledi. Kocaeli’nin yollarını adeta bir tablo gibi işleyen ve sürücülere güvenli sürüş imkânı sunan ekipler, belirlenen program çerçevesinde çalışmalarına devam edecek.

 

YOLLAR TABLO GİBİ İŞLENİYOR
Bazı bölgelerde ise aşınan ve görünürlüğünü yitiren yol çizgileri Büyükşehir ekiplerince yenileniyor. Bu çizgi çalışmaları sayesinde trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarılırken, Çayırova ilçesinde ulaşımı aksatmamak için çalışmalar gece saatlerinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yol çizgi çalışmaları şu anda Kandıra ve Gölcük ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor.

 

SOĞUK YOL BOYASI KULLANILDI
Yaya ve araç sürücülerinin yol çizgilerini daha iyi ve belirgin bir şekilde görebilmesi amacıyla çalışmalarda soğuk yol boyası kullanıldı. Bu boya, hem dayanıklılık sağlıyor hem de sürücülere görüş kolaylığı sunuyor.

(Ömer İLGEÇ)

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