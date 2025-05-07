65 yaş üstü vatandaşların yeni huzur durağı

Saygınlar Kulübü, yılların deneyimiyle huzuru ve dostluğu bir araya getirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını açıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü yeni bir yaşam alanı sunuyor. İzmit’in eşsiz manzarası eşliğinde, yıllarca ülkeye hizmet etmiş, emekli olmuş, çocuk yetiştirmiş insanların artık keyifli bir yaşam sürmesi için tasarlanan bu özel mekan, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

HUZUR DOLU BİR YAŞAM ALANI SUNUYOR

İzmit’in en etkileyici manzarasına sahip olan Saygınlar Kulübü, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sadece bir dinlenme yeri değil, aynı zamanda huzurlu bir sosyalleşme alanı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşlarına akranlarıyla vakit geçirme, sohbet etme ve eğlenceli etkinliklere katılma fırsatı sunuyor. Kulübün sıcak atmosferinde, sakinler sadece dinlenmekle kalmıyor, hayatın tadını çıkarıyor. Burada geçen her dakika, yüzlerde gülümseme bırakıyor.

ÜCRETSİZ İKRAMLARLA KEYİFLİ ZAMANLAR

Saygınlar Kulübü, sakinlerine sadece huzurlu bir ortam sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onlar için keyifli aktiviteler de sağlıyor. Saygınlar Kulübü’ne gelen Kocaeli’nin çınarları, burada bulmaca çözüp arkadaşlarla sohbet ederken, ücretsiz sunulan çay, simit ve kahveyle keyifli anlar biriktiriyor. Eşleriyle ya da dostlarıyla vakit geçirebileceği bu ortamda her biri sosyal hayatın tadını çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu özel hizmet, 65 yaş ve üstü vatandaşların mutlu bir şekilde vakit geçirebileceği, huzur dolu bir alan yaratıyor.

"BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Saygınlar Kulübü’nün sunduğu ortamı çok beğenen 69 yaşındaki Emel Bilgin, “Burası çok güzel bir yer. İzmit’in en güzel manzarasına sahip. Evde oturacağıma burada arkadaşlarımla sohbet ederek vakit geçiriyorum. Gerçekten çok huzurlu bir ortam. Başkanımıza teşekkür ederiz” diyerek kulübün sunduğu fırsatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"YALNIZ YAŞAYANLAR İÇİN İDEAL BİR YER"

63 yaşındaki Yusuf Şahin de, Saygınlar Kulübü’nün yalnız yaşayan yaşlılar için önemli bir merkez olduğunu vurgulayıp, “Yıllarca ülkemize hizmet etmiş insanlarız. Burada akranlarımızla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Sabahları jimnastik yapanları görmek, diyetisyen desteği almak insanın hayat kalitesini artırıyor. Gerçekten çok memnunuz” dedi.

"EVDE BU KADAR KEYİF ALMAZDIM"

Azize Cömert, Saygınlar Kulübü’nde vakit geçirdikçe huzur bulduğunu ifade ederek, “Evde bu kahveyi içsem bu kadar keyif almazdım. Burası gerçekten huzur dolu. Hem akranlarımla vakit geçiriyorum, hem de burada içtiğim çay ve kahve çok daha keyifli oluyor. Burası benim için bir huzur alanı” dedi.

"İZMİT’İN EN GÜZEL YERİ BURASI"

60 yaşındaki Necat Öztürk ise, “Burası İzmit’in en güzel yeri. Manzara harika, her gelişimde daha da mutlu oluyorum. Burası, sosyal yaşamın içinde kalmak için mükemmel bir yer olmuş” diyerek Saygınlar Kulübü’nün sunduğu mekânın doğal güzelliklerine olan hayranlığını paylaştı.



(Ömer İLGEÇ)