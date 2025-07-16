7’den 77’ye demokrasi aşkı

Kucağında bebeğiyle gelen annelerden, torununu elinden tutan dedelere kadar herkes; aynı inançla, aynı kararlılıkla İzmit Milli İrade Meydanı’nı doldurdu. Kocaeli, 15 Temmuz’un direniş ruhunu bir kez daha yürekten yaşadı, yaşattı.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA TARİHİ ANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, Milli İrade Meydanı tarihi anlara sahne oldu. Kocaeli halkı, demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Kalpler aynı inançla çarptı, dillerde aynı dua vardı.

“BU RUH, BU MİLLETİN MAYASINDA VAR”

Programa katılanlar arasında kucağında bebeğiyle gelen anneler de vardı, torununu elinden tutan dedeler de. Çocuklar Türk bayraklarıyla koşarken, gençler hep bir ağızdan marşlar söyledi. Meydan, 7’den 77’ye vatanına sahip çıkan onurlu kalabalıkla doldu.

DEMOKRASİ NÖBETİ UNUTULMADI, UNUTTURULMADI

Binlerce kişi, 15 Temmuz’un yıl dönümünde bir kez daha demokrasi nöbetine çıktı. “Türkiye geçilmez” mesajının yüksek sesle verildiği gecede, birlik ve beraberlik duygusu tüm alanı sardı. Şehitler için dualar okundu, gaziler alkışlarla selamlandı. O gece yaşananlar hafızalarda tazelenirken, bir milletin direnişi yeniden canlandı.

NET MESAJ: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

İzmit Milli İrade Meydanı, sadece bir buluşma noktası değil; milli duruşun, inancın ve direnişin sembolü oldu. Her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı gece, 15 Temmuz’un unutulmadığını ve asla unutturulmayacağını bir kez daha kanıtladı.



(Ömer İLGEÇ)