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7.tramvay da raylarla buluştu

Kocaeli şehir içi ulaşımına büyük bir soluk getiren tramvay filosu gücüne güç katıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 10 tramvaydan 7’incisi de raylarla buluştu.

7.tramvay da raylarla buluştu

02 Temmuz 2025 Çarşamba 10:02

 7 TRAMVAY GELDİ, 3’Ü YOLDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatan tramvay projesi kapsamında 10 adet araç almıştı. Bugüne kadar 6 adet tramvay aracını teslim alan Büyükşehir, 7. aracı da raylara indirerek filosunu genişletti. Değişen ve gelişen kentlere en güzel örneklerden olan Kocaeli’nde yıllardır beklenen tramvay hayali, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın öncülüğünde gerçekleşmişti. Hizmete girdiği dönemden bu yana şehir içi ulaşımında konfor ve rahatlık sunan tramvayların 7’incisi de Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alındı. Toplamda 10 adet satın alınan tramvaylardan geriye kalan 3 tanesi yakın zamanda Büyükşehir filosuna katılacak.

 

298 YOLCU KAPASİTELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcu kapasitesi artan kentimizin bu ihtiyacını karşılamak adına tramvay filosunun gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 10 adet tramvay alımı için ihaleye çıkmış ve bunlardan 5 tanesini belli aralıklarla teslim almıştı. Geçtiğimiz günlerde 6. tramvay aracını da teslim alan Büyükşehir, 7. tramvay aracını raylara indirdi. Bozankaya firması tarafından Ankara’da üretilen ve Kocaeli için özel olarak tasarımlanan tramvay aracı ulaşımdaki güce güç kattı. 33 metre uzunluğundaki modern tramvaylar 298 yolcu kapasiteli. Tramvayın oturan yolcu sayısı 66 olurken 232 kişi de ayakta seyahat edebiliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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