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800CK, 1 ayda 46 bin vatandaşı sahillere taşıdı

Büyükşehir Belediyesi’nin mavi bayraklı plajlara ulaşımı sağlamak için yaz aylarında hizmete sunduğu 800CK hattı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda 800CK, bir ayda 46 bin 109 yolcuyu; Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci gibi Kocaeli’nin en gözde sahillerine konforlu ve aktarmasız bir şekilde ulaştırdı.

800CK, 1 ayda 46 bin vatandaşı sahillere taşıdı

21 Temmuz 2025 Pazartesi 10:34

 800CK SEZONA HIZLI BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca hem sahil bölgelerinde yürüttüğü çevre ve hizmet çalışmalarını hem de ulaşımı kolaylaştıran yeni hatlarla vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor. Bu kapsamda İzmit Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Kandıra’nın mavi bayraklı sahillerine ulaşımı kolaylaştıran 800CK hattı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Son 1 ayda 46 bin 109 yolcu, 800CK ile Kandıra sahillerine ulaşım sağlayarak denizin keyfini çıkardı.

 

1 AYDA 46 BİN 109 YOLCU TAŞINDI

Kandıra’nın mavi bayraklı plajlarına ulaşımı kolay hale getiren 800CK, hizmete girdiği 6 Haziran Cuma gününden itibaren hafta içi 26, hafta sonu ise 40 sefer ile hizmet veriyor. Kerpe, Miço Kadınlar Plajı, Kefken ve Cebeci gibi ilgi gören plajlara giden 800CK, 16 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında 46 bin 109 yolcuya hizmet verdi. Bölgeye olan ilgiyi ortaya çıkaran hat, kesintisiz ve konforlu bir ulaşım sağlayarak vatandaşın memnuniyetini kazandı.

 

YOĞUNLUĞA KARŞILIK EK SEFERLER

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket eden 800CK’nın ilk seferleri hafta içi saat 08.15’te, hafta sonu ise 07.45’te başlıyor. Cebeci’den dönüşlerde ise hattın son seferleri son sefer saat 22.30’da, hafta sonları ise 23.00’te gerçekleşiyor. 800CK, hafta sonu seferlerine ek olarak 17.00, 17.30 ve 18.30’da ise Kerpe Miço Kadınlar Koyu’ndan kalkarak yoğunluğa karşı ihtiyaçlara karşılık veriyor.

(Ömer İLGEÇ)

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