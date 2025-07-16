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9 yıl önceki inanç, irade ve birlik

Kocaelililer, büyük bir inanç ve heyecanla 15 Temmuz anmasının yapıldığı İzmit Milli İrade Meydanı'na akın etti. Meydandaki coşku görülmeye değer...

9 yıl önceki inanç, irade ve birlik

16 Temmuz 2025 Çarşamba 09:57

 MİLLİ İRADE MEYDANI'NA ADETA AKIN ETTİLER

15 Temmuz hain darbe girişiminin gür sesle bir kez daha lanetlendiği bu anlamlı günde Kocaelililer şehitlerimizi anmak ve demokrasiye sahip çıktıklarını göstermek için İzmit Milli irade Meydanı'na adeta akın etti. 9 yıl önce yaşanan inanç, irade ve birlik görüntüleri görülmeye değerdi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerimizin adlarının yazılı olduğu dövizlerle büyük coşku yaşar ve yaşatırken, "Kocaeli burada" dedirttiler. 

(Ömer İLGEÇ)

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