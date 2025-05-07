AK PARTİ DARICA’DAN BÜYÜK BAŞARI

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı 57. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, “kongre sürecimizden itibaren bugüne kadar partimizin kuruluş yılı olan hedefimizle 2002 yeni üye yaptık” dedi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı 57. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı, yoğun katılımla gerçekleşti. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti MKYK üyesi ve milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Hasan Soba, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, önceki dönem il başkanları, önceki dönem belediye başkanları, Cumhur İttifakı ortağı il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Divan heyeti; Divan Başkanı Ersin Erik, Divan üyeleri, Burak Emre Doğan, Enes Duman, Sudiye Er oldu. Danışma meclisi toplantısı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı’nın ve Darıca Belediyesi’nin hazırladığı video gösterimi katılımcılara izletildi. Divan Başkanı Ersin Erik’in danışma meclisi toplantı gündemini sunmasının ardından ilk olarak kürsüye konuşmak üzere AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar çıktı.

“MİLLETİN İÇİNDE OLMAYI BENİMSEMİŞ BİR PARTİYİZ”

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Şakar, konuşmasında şunları söyledi: “Sözlerime dünyanın ısrarla görmezden geldiği zulüm ile başlamak istiyorum. Gazze’de binlerce kardeşimizi şehit eden Siyonist ve katil İsrail’i kınıyorum. Dualarımız her zaman bu zulme uğrayan kardeşlerimiz ile birlikte. Partimizin hikayesi yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesidir. Yıllar önce hizmet yolculuğumuza mahallelerden başladık. Bizleri 23 yıl boyunca iktidarda tutan en önemli etkenlerden biri yerel yönetimlerdeki başarımız ve gayretimizdir. Bizler her zaman milletin içinde olmayı benimsemiş bir partiyiz. AK Parti Darıca teşkilatları olarak tüm kademelerimiz ile birlikte sizlere verdiğimiz söz ile canla başla yarın seçim olacakmış gibi, birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Programlarımızı icra ederken teşkilat çalışmalarımızı asla ihmal etmiyoruz. Bu minvalde kongre sürecimizden itibaren bu güne kadar; 327 STK-düğün ziyareti, 620 ev-hasta-taziye ziyareti, 492 esnaf ziyareti, 101 istişare kurulu-kanaat önderi ziyareti, 145 resmi kurum ziyareti ve partimizin kuruluş yılı olan hedefimizle 2002 yeni üye yaptık. Bizlere güvenen siz başkanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

“ANKARA’YA NE ZAMAN GİTSEK ELİMİZ BOŞ DÖNMEDİK”

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar’ın ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık konuştu. Bıyık konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ne söz verdiysek tek tek yerine getiriyoruz. Önemli olan birlik ve beraberliğimizdir. Huzur olduğunda tüm hizmetler yapılıyor. Bizler birlikte olursak başaramayacağımız bir şey yok. Biz hiçbir zaman hayal satmadık. Ayağı yere basan, arkası dolu olan projelerle milletimize söz verdik. Mesai saatleri tanımadan çalışıyoruz. Darıca’da yapılan çalışmaların arkasında büyük bir emek, birlik ve beraberlik var. Ankara’ya ne zaman gitsek elimiz boş dönmedik” ifadelerine yer verdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba konuştu. Soba konuşmasınlar şunları söyledi: “Darıca Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz kıymetli hizmetler yaptı. Biz bunları yaparken şeffaf yaptık. Kameraları bantlayarak yapmadık. Belediyecilik bizim işimiz. Kalıcı işler yaptık. Gelecek yıllara ait planlarımızı yaptık. Zaman çok çabuk geçiyor. Aynı kararlılıkla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam etmeliyiz.”

“MUHTEŞEMSİN DARICA!”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba’nın ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus konuştu. Talus, “Muhteşemsin Darıca! Kocaeli her zamanki yerinde! AK siyasetin bir mensubu olarak en iyi bildiğimiz işi yapacağız; kardeşlik hukuku ile her şeyi konuşacağız. Ticaretin ve ekonominin, varlığın ve yoksulluğun, güvenlik ve endişenin, çatışmanın ve barışın, soykırım ve huzurun bir iki kelime ile belirlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Dünya tarihinde olmadığı kadar istikrarsız. AK Partimiz sayesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, sizlerin sayesinde, Türkiye dünyadan pozitif ayrışıyor. Yükümüz ağır, sırtımızda ülkemiziz istikbali var. Muhalefet partisi lideri Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu, birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Ana muhalefet partisi kendi şikayet ediyor, kendi eylem yapıyor. Onlar gibi çorba içerken kameraları kapatmıyoruz. Ülkenin polisinin üzerine araç sürüyorlar. Kaos ve karmaşadan beslenen siyasetçileri var. Sırtımızda bir muhalefet kamburu var. Biz ise temel atmadan temel atmaya koşturuyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Allah’ın izniyle hepsini birer birer yapmaya devam edeceğiz. En çok mahalle olarak üyeyi Kazım Karabekir Mahallemiz yapmış, mahalle başkanımıza ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ VE EKİBİ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus’un ardından son olarak AK Parti MKYK üyesi ve milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, emperyalist devletlerin mazlum insanlara yaptığı katliamlara değindi. Hülagü, “Bu vahşete Cumhurbaşkanımız dışında ses çıkaran bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye, bölgesinde küresel güç olma yolunda önemli adımlar atmış, sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke inşa etmek için büyük bir seferberlik başlatılmıştır. Nasıl Cumhuriyetin ilk yıllarında mücadele edilmiş, büyük bir zafer kazanılmışsa Cumhuriyet altın harflerle tarihe kazandırılmışsa adeta o günlerdeki gibi milli ve manevi hamlemiz başlamıştır” ifadelerini kullandı. Hülagü, sözlerinin devamında, “Mazlum ve mağdurların hamisi olan Anadolu irfanı ve ruhu yeniden ayağa kalkmıştır. Gelişmeleri takip eden değil, takip edilen, bizzat oyunu planlayan Türkiye için seferberlik ilan edilmiştir. Türkiye’nin sorunlarını çözmek yerine toplumu suni gündemlerle oyalayan bir muhalefet var. Engellemelere rağmen Türkiye’yi geleceğe hazırlamak için Cumhurbaşkanımız ve ekibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Suriye’de oldu bittiye gelinmemesi için elimizden geleni yapacağız. Federatif yönetimler yine Türkiye’nin desteği ile bertaraf edilecektir. Şeffaf olmayan hiçbir yapı, bu ülkenin geleceğinde yer alamaz” dedi. Hülagü ayrıca DEM Parti ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından danışma meclisi toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.



(Erkan ERENLER)