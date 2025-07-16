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Aktaş ve Büyükakın, dua okudu, karanfil bıraktı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, İzmit Bağçeşme Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için dualar okudu, kabirlerine karanfil bıraktı.

Aktaş ve Büyükakın, dua okudu, karanfil bıraktı

16 Temmuz 2025 Çarşamba 09:52

 HAİN DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde, İzmit Bağçeşme Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği programda şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi, dualar okundu.

 

PROTOKOL TAM KADRO

Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Metehan Küpçü, şehit aileleri ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerimizin kabirlerine karanfiller bırakılırken, Kur'an-ı Kerim okundu ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize dualar edildi. Protokol, şehitlik ziyaretinden sonra Fevziye Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua programına katıldı.

(Ömer İLGEÇ)

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