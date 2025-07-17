Alikahya bölgesi bu projeyle nefes alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son dönemde trafik yükü artan İzmit Alikahya’da ulaşımı daha da rahatlatmak adına önemli bir ihale gerçekleştirdi. TEM Otoyolu alt geçidi ve 2.9 km’lik yeni yol ağını kapsayan proje için yapılan ihalede 3 firmadan teklif geldi.

3 FİRMADAN TEKLİF YAPILDI

İzmit, Derince ve Başiskele başta olmak üzere Kocaeli’nin birçok noktasında yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlamaya yönelik kritik dokunuşlarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, son dönemde trafik yükü artan Alikahya bölgesindeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı projelerde önemli bir adım daha atıldı İzmit'in Alikahya bölgesinde, TEM Otoyolu geçişli köprülü kavşak ve bağlantı yolları yapımı için Büyükşehir İhale Salonunda ihale düzenlendi. Üç firmanın teklif verdiği ihalede en düşük teklif 383 milyon 396 bin 141 TL 61 kuruş oldu.

KESİNTİSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Proje kapsamında TEM Otoyolu kenarında projelendirilen Albay Karaosmanoğlu Caddesi, Vatan Caddesi kesişiminde sonlandırılacak. Araç trafiğine kapanan Fatma Seher Hanım Caddesi’ne alternatif oluşturacak bu güzergah sayesinde, ulaşım kesintisiz devam edecek.

ALTGEÇİT KÖPRÜSÜ YAPILACAK

Projenin önemli ayaklarından biri olan TEM Otoyolu altındaki mevcut altgeçidin tramvay hattı tarafından kullanılması planlanırken, Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi’nden gelen araç trafiğinin TEM’in kuzeyine bağlanabilmesi için de Otoyol Altgeçit Köprüsü projelendirildi. 22 metre genişliğe, 29 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacak tek açıklıklı köprü, ulaşımın yeniden yapılandırılmasında kilit rol oynayacak.

YAKLAŞIK 2.9 KİLOMETRELİK YOL

Proje kapsamında ayrıca hidrolik amaçlı 2 adet 2.00x1.50, 1 adet 2.00x2.00 ve 1 adet 6.00x2.00 ölçülerinde kutu menfez yapılacak. Yaklaşık 2.9 kilometrelik yol, altyapı, üstyapı, aydınlatma ve altyapı deplase çalışmaları da işin kapsamı içerisinde yer alıyor.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmalarında büyük bir mühendislik uygulaması hayata geçirilecek. Bu doğrultuda 67 bin 577 metreküp kazı ve 76 bin 710 metreküp dolgu yapılacak, 4 bin 380 metre Ø120 çapında kazık çakılacak. Ayrıca 1.365 ton donatı çeliği ve 6 bin 608 metreküp beton kullanılacak. Yağmursuyu hattı 2 bin 734 metre uzunluğunda olacak; bunun yanında 855 metre 1000 çelik boru ile basma hattı döşenecek. Projede 7 bin 300 metre otokorkuluk yer alacak. Yol yapımında ise 24 bin 420 ton plent-miks alttemel, 17 bin 730 ton plent-miks temel, 10 bin 250 ton bitümlü temel, 7 bin 850 ton binder ve 4 bin 347 ton aşınma tabakası kullanılacak. Aydınlatma ihtiyacı ise 78 adet dekoratif aydınlatma direğiyle karşılanacak.

EN DÜŞÜK TEKLİF 383 MİLYON 396 BİN 141 TL

İhalenin en düşük teklifini Karacayol İnşaat ve Uğurkar Mühendislik Ortaklığı 383 milyon 396 bin 141 TL 61 kuruş ile sundu. İlkar Mühendislik ve Karbin Yapı 384 milyon 494 bin 495 TL ile ikinci en düşük teklifi verirken, Makimsan Asfalt İnşaat ise 447 milyon 400 bin 61 TL teklif sundu. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek ve kazanan firma önümüzdeki günlerde açıklanacak.



(Ömer İLGEÇ)