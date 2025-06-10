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Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda 1. Etap sona doğru

Büyükşehir Belediyesi, “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi’nde” önemli bir aşamayı daha tamamladı. Anadolu Otoyolu altındaki menfez; altyapı, ray döşeme ve asfalt çalışmalarının bitmesiyle birlikte araç geçişine açıldı.

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı'nda 1. Etap sona doğru

10 Haziran 2025 Salı 11:17

 MENFEZ TRAFİĞE AÇILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi” kapsamında trafiğe kapattığı Anadolu Otoyolu altındaki menfezi yeniden trafiğe açtı. Tramvay hattına ait rayların döşendiği Anadolu Otoyolu altındaki menfezde, yüksek araç sürücülerinin alternatif güzergâhları kullanmaları zorunlu olacak. Bu kapsamda menfez giriş ve çıkışlarında sürücülerin dikkatini çekmek için “Yükseklik Sınırı: 3,80 m”, “Ağır Tonajlı Araç Girişi Yasaktır” ve “Alternatif Rota Kullanınız” uyarı levhaları yerleştirildi.

 

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KULLANAMAYACAK

Menfezden sadece 3,80 metre ve altındaki araçların geçişine izin verilecek. Ayrıca enerji hatlarına zarar vermemesi için ağır tonajlı araçlar menfezi kullanamayacak. Bu araçlar belirlenen alternatif güzergâhları tercih edebilecek. Sürücülerin, menfez ve çevresindeki işaret ve uyarı levhalarına uymaları istendi.

 

1.ETAP ÇALIŞMALARI HIZLA TAMAMLANIYOR

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın 1. etap çalışmaları hızla tamamlanırken, test sürüşü de geçtiğimiz gün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın tarafından gerçekleştirilmişti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İzmit’te ulaşımda önemli kolaylıklar sağlanması hedefleniyor.


(Erkan ERENLER) 

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