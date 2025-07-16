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Anlamlı günde anlamlı ziyaretler

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın annesi Ferdane Açıkgöz ile gazi Metin Sağır'ın eşini ziyaret etti.

Anlamlı günde anlamlı ziyaretler

16 Temmuz 2025 Çarşamba 09:54

 ŞEHİT ANNESİNİN HAYIR DUASINI ALDILAR

Kocaeli protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde anlamlı ziyaretlere imza attı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, hain darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak'ın annesi Ferdane Açıkgöz ile gazi Metin Sağır'ın eşini ziyaret etti. İlk ziyareti Derince'de ikamet eden Ferdane Açıkgöz'e gerçekleştiren Vali Aktaş, Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, şehit annesinin elini öperken hayır duasını aldı. Protokol, Kartepe'de yaşayan gazi Metin Sağır ve eşi Ayşe Sağır'ı da evlerinde ziyaret etti.

(Ömer İLGEÇ)

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