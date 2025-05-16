Anne Şehir ile adım adım hayata

Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel hizmetler sunarak, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen “Anne Şehir ile Adım Adım Hayat” etkinliği, 7-10 yaş grubu çocuklara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN FARKLI BİR ETKİNLİK DAHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Anne Şehir Programı”, Kocaeli’nde yaşayanları farklı etkinlik ve aktivitelerde bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Anne Şehir ile Adım Adım Hayat” etkinliğinde çocuklar, temel yaşam becerilerini eğlenerek öğreniyor.

HAYATA DAİR TEMEL BECERİLER ÖĞRETİLİYOR

7-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklerde; güzel konuşma, saygı, sevgi ve nezaket kuralları, adabı muaşeret kuralları, yemek yeme kuralları, ailede iş birliği, temel ev işleri, sağlıklı beslenme, mutfak atölyeleri, doğru telaffuz ve Türkçe kullanımı, güzel yazı teknikleri, günlük yaşam becerileri, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci ile ilk yardım ve ilk müdahale gibi pek çok konu başlığı ele alınıyor.

DÖRT MERKEZDE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Etkinlikler bugüne kadar; Anne Şehir Merkezi Manolya, Mimoza, Begonya ve Akasya’da başarıyla tamamlandı. Çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayan bu program, önümüzdeki dönemde diğer Anne Şehir merkezlerinde de uygulanmaya devam edecek.



(Ömer İLGEÇ)