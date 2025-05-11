Anne ve anne adaylarına bebek sağlığı eğitimi

UZMANLARDAN KAPSAMLI EĞİTİM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında hem annelere hem de anne adaylarına eğitimler veriyor. Anne Şehir Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, anne ve anne adaylarına alanında uzman hemşire, diyetisyen ve psikologlar tarafından gebelik süreci, doğum sonrası bakım, bebek beslenmesi ve psikolojik destek konularında kapsamlı bilgiler aktarılıyor.
1.912 ANNEYE ULAŞILDI
“Hoş Geldin Bebek Projesi” kapsamında Kocaeli genelinde 1.912 yeni doğan bebek ve annesine ulaşan Büyükşehir ekipleri, çeşitli hizmetlerle annelere destek sağladı. Projeyle 28. gebelik haftasını doldurmuş anne adayları ile 0-3 aylık bebeği olan annelere bebek bakımı eğitimi verilirken, içerisinde bebek bakım ürünlerinin yer aldığı hediye çantaları da teslim edildi.
DETAYLI BİLGİ İÇİN 153
Nisan ayında 4 farklı ilçede düzenlenen seminerler, anneler tarafından ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, eğitimlerde edindikleri bilgilerin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak detaylı bilgi alabiliyor.
(Erkan ERENLER)