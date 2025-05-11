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Anne ve anne adaylarına bebek sağlığı eğitimi

Büyükşehir’in anne ve anne adaylarına destek amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerinde, gebelikten doğuma ve bebek bakımına kadar pek çok önemli konuda bilgiler veriliyor.

Anne ve anne adaylarına bebek sağlığı eğitimi

11 Mayıs 2025 Pazar 09:54

 Büyükşehir Belediyesi, “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik gebelik ve annelik eğitim semineri düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen seminerler, ücretsiz olarak vatandaşlara sunuldu.

 

UZMANLARDAN KAPSAMLI EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında hem annelere hem de anne adaylarına eğitimler veriyor. Anne Şehir Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, anne ve anne adaylarına alanında uzman hemşire, diyetisyen ve psikologlar tarafından gebelik süreci, doğum sonrası bakım, bebek beslenmesi ve psikolojik destek konularında kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

 

1.912 ANNEYE ULAŞILDI

“Hoş Geldin Bebek Projesi” kapsamında Kocaeli genelinde 1.912 yeni doğan bebek ve annesine ulaşan Büyükşehir ekipleri, çeşitli hizmetlerle annelere destek sağladı. Projeyle 28. gebelik haftasını doldurmuş anne adayları ile 0-3 aylık bebeği olan annelere bebek bakımı eğitimi verilirken, içerisinde bebek bakım ürünlerinin yer aldığı hediye çantaları da teslim edildi.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN 153

Nisan ayında 4 farklı ilçede düzenlenen seminerler, anneler tarafından ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, eğitimlerde edindikleri bilgilerin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak detaylı bilgi alabiliyor.

(Erkan ERENLER)

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