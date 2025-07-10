Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi yönetimi, bu güzel geleneği gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekerek, “Paylaştıkça çoğalan bu değerleri yaşatmak hepimizin sorumluluğu” mesajını verdi.
(Erkan ERENLER)
Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde Aşure Bereketi
Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, Muharrem Ayı vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde hem birlik ve beraberlik mesajı verildi hem de paylaşmanın güzelliği yaşandı.
Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi yönetimi, bu güzel geleneği gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekerek, “Paylaştıkça çoğalan bu değerleri yaşatmak hepimizin sorumluluğu” mesajını verdi.