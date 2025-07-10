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Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde Aşure Bereketi

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi, Muharrem Ayı vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen Aşure Günü etkinliğinde hem birlik ve beraberlik mesajı verildi hem de paylaşmanın güzelliği yaşandı.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi'nde Aşure Bereketi

10 Temmuz 2025 Perşembe 09:42

 “Birlikte pişirdik, birlikte paylaştık” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler geleneksel aşureyi hazırlayıp önce arkadaşlarına ardından çevredeki esnafa ikram etti. Velilerin de destek verdiği etkinlik, hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesi açısından büyük takdir topladı.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi yönetimi, bu güzel geleneği gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekerek, “Paylaştıkça çoğalan bu değerleri yaşatmak hepimizin sorumluluğu” mesajını verdi.

(Erkan ERENLER)

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