banner1142
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Asırlık tarifler tarihi Hereke Kalesi’nde tanıtıldı

Kocaeli’de kültür, tarih ve lezzetin buluştuğu Hereke Kalesi, asırlık tariflere ve yöresel türkülere ev sahipliği yaptı.

Asırlık tarifler tarihi Hereke Kalesi'nde tanıtıldı

26 Mayıs 2025 Pazartesi 10:34

 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliği ile Kocaeli’nin geçmişten bugüne uzanan lezzet ve kültür yolculuğu anlatıldı. Tarihi Hereke Kalesi’nde düzenlenen programa ilgi de fazla olurken, asırlık lezzetlere Kocaeli’nin Türküleri de eklendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında, "Konu mutfak kültürü ve lezzet olunca, onu tamamlayacak şey de bu lezzetleri tarihi bir mekanda tatmak olurdu. Bu anlamda iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Türk mutfağını tüm bileşenleriyle ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlenen bu etkinliklere, Kocaeli'den katılan ilçelerden birisi de sevdamız olan Körfez ilçesi. Körfez, bildiğiniz gibi çok zengin tarihe ve kültüre sahip. Bu kültürün en başta gelenlerinden bir tanesi de mutfak kültürü. Bu kültürün başkenti ise tabiri caizse Taşköprü bölgemiz. Günümüzde her ne kadar turistik ve tadımlık yönü öne çıkmış olsa da geleneksel mutfağımızdaki yemeğin ve kara fırında pişen böreğimizin lezzeti ile tencerede pişen aştaki sevgi bizim için bambaşkadır" dedi. 
  Protokol konuşmalarının ardından ‘Goca Analar’ Kocaeli’nin lezzetleriyle ilgili olarak katılımcılara sunum yaptı. Dartıdan mancarlı pideye, balıktan gelin ağlatan yemeğine kadar tüm lezzetler vatandaşlara aktarıldı. Finalde ise Aysel Demircan tarafından Kocaeli’nin Türküleri seslendirdi. Kokteyl kısmına geçildiğinde ise davetlilere mancarlı pide ve zerde ikram edildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN ERZİNCAN TOPLANTISINDAN NOTLAR TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN ERZİNCAN TOPLANTISINDAN...
SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR TURU SARKUYSAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BELGESEL...
Üreticiye yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği Üreticiye yüzde 50 hibeli yumurta tavuğu desteği
Trafiği rahatlatacak yeni hamleler Trafiği rahatlatacak yeni hamleler
50 Bin Metrekare Yol Çizgisi Tamamlandı 50 Bin Metrekare Yol Çizgisi Tamamlandı
Kocaelililer sağlıklı yaş alıyor Kocaelililer sağlıklı yaş alıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN ERZİNCAN...
TÜRK İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ'NİN ERZİNCAN TOPLANTISINDAN NOTLAR

Haberi Oku