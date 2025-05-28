banner1149
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Atığını Getir, Kahveni Götür”

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla “Atığını Getir, Kahveni Götür” konseptli özel bir program başlattı. Etkinlik, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm alışkanlığını teşvik etmek amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde hayata geçirildi. Hizmete giren mobil atık aracının hizmete alınması programına Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

'Atığını Getir, Kahveni Götür”

28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:42

TOPLUM OLARAK FARKINDA OLMALIYIZ

Açılışta konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar,” Bu gün hiç farkında olmadan attığımız bir plastik bardağın işleyişini bilsek, belki aracımızı durdurup onu geri dönüşüme atacağız. Bu olay o kadar önemli ki ağaçlarımız tüketiyor, güzel havayı kirletiyor ve gün geçtikçe bunun oranı artıyor. Bu sebeple bunun toplum olarak farkında olmamız gerekiyor. Farkında olmak içinde okullarımız bunun için iyi bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

TEMİZ OLMASINI İSTEYEN DE KİRLETEN DE İNSAN

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında “ Yaptığımız şeyin amacı insanın sağlıklı yaşayabilmesi. Peki kim kirletiyor diye sorduğumuzda yine cevap insan oluyor. Temiz olmasını isteyen de insan ama kirleten de yine insan. Bu sebeple farkındalığı arttırmak, gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyorsak bunun geçiş toplumunu Türkiye’de yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim her konuda farkındalığı arttırmamız gerekiyor.

BAKANLIKTAN HİBE ARAÇ DESTEĞİ

Gebze Belediyesi olarak ta sıfır atık konusunda çok büyük mücadeleler verdik. Bu arakamda gördüğünüz araç bakanlığımız tarafında sıfır atık konusunda ki başarılı uygularımız neticesinde hibe olarak verildi. Bu gün burada bu aracı hizmete almış oluyoruz. Gebze Belediyesi olarak arkadaşlarımız mahallerde hane hane gezerek sıfır atık konusunda eğitimler verdiler ve bunun neticesinde çok olumlu sonuçlar aldık. Biz Gebze Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TOPLUMUN HER KESİMİNE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşmasında” Atık meselesi tüm dünyanın üzerine düştüğü, insanca yaşamanın temeli kabul edilen bir alan. Tabi bunun yanı sıra bu işin birde ekonomik boyutu var. Nitelikli atık dediğimiz atıkların dönüşümü var. Eğer biz bu dönüşümü iyi yapmasak doğal kaynaklarımızı daha çok tüketeceğiz. Burada üniversitenin seçilmesiyle çok isabetli bir iş yapılmış. Toplumun en seçkin kesimi üniversitelerimizdeki hocalarımız. Ben inanıyorum ki gençlerimizin de bu işin takipçileri olacak. Bu işin öncüleri olarak toplumun her kesimine örnek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MOBİL ATIK TOPLAMA ARACI HİZMETE GİRDİ

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle Mobil atık toplama aracı hizmete alınmış oldu. Etkinlik kapsamında üniversiteye yerleştirilen mobil atık getirme aracı, hafta sonuna kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Atıklarını getiren öğrenciler, geri dönüşüme katkı sağladıkları için ücretsiz kahve ikramı ile ödüllendiriliyor.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YRP DEN GAZETEMİZE ZİYARET YRP DEN GAZETEMİZE ZİYARET
VEFATININ 28. YIL DÖNÜMÜNDE FADİME HALAMI RAHMET MİNNET VE SEVGİ İLE ANIYORUM VEFATININ 28. YIL DÖNÜMÜNDE FADİME HALAMI RAHMET...
Taş Kırma Tesisi genç mühendisleri ağırladı Taş Kırma Tesisi genç mühendisleri ağırladı
Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli sera desteği Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli sera desteği
TÜRÇEV’den Büyükşehir’e 4. çevre ödülü TÜRÇEV’den Büyükşehir’e 4. çevre ödülü
Prof. Dr. Ökten, Kocaeli’nde müzeciliği anlattı Prof. Dr. Ökten, Kocaeli’nde müzeciliği anlattı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

YRP DEN GAZETEMİZE ZİYARET
YENİDEN REFAH PARTİSİ KOCAELİ İL BAŞKANI GAZETEMİZİ ZİYARET EDEREK CANLI YAYIN DA İL KONGRESİ HAKKINDA...

Haberi Oku