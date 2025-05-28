“Atığını Getir, Kahveni Götür”

TOPLUM OLARAK FARKINDA OLMALIYIZ

Açılışta konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar,” Bu gün hiç farkında olmadan attığımız bir plastik bardağın işleyişini bilsek, belki aracımızı durdurup onu geri dönüşüme atacağız. Bu olay o kadar önemli ki ağaçlarımız tüketiyor, güzel havayı kirletiyor ve gün geçtikçe bunun oranı artıyor. Bu sebeple bunun toplum olarak farkında olmamız gerekiyor. Farkında olmak içinde okullarımız bunun için iyi bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

TEMİZ OLMASINI İSTEYEN DE KİRLETEN DE İNSAN

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında “ Yaptığımız şeyin amacı insanın sağlıklı yaşayabilmesi. Peki kim kirletiyor diye sorduğumuzda yine cevap insan oluyor. Temiz olmasını isteyen de insan ama kirleten de yine insan. Bu sebeple farkındalığı arttırmak, gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyorsak bunun geçiş toplumunu Türkiye’de yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim her konuda farkındalığı arttırmamız gerekiyor.

BAKANLIKTAN HİBE ARAÇ DESTEĞİ

Gebze Belediyesi olarak ta sıfır atık konusunda çok büyük mücadeleler verdik. Bu arakamda gördüğünüz araç bakanlığımız tarafında sıfır atık konusunda ki başarılı uygularımız neticesinde hibe olarak verildi. Bu gün burada bu aracı hizmete almış oluyoruz. Gebze Belediyesi olarak arkadaşlarımız mahallerde hane hane gezerek sıfır atık konusunda eğitimler verdiler ve bunun neticesinde çok olumlu sonuçlar aldık. Biz Gebze Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir çevre için çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TOPLUMUN HER KESİMİNE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşmasında” Atık meselesi tüm dünyanın üzerine düştüğü, insanca yaşamanın temeli kabul edilen bir alan. Tabi bunun yanı sıra bu işin birde ekonomik boyutu var. Nitelikli atık dediğimiz atıkların dönüşümü var. Eğer biz bu dönüşümü iyi yapmasak doğal kaynaklarımızı daha çok tüketeceğiz. Burada üniversitenin seçilmesiyle çok isabetli bir iş yapılmış. Toplumun en seçkin kesimi üniversitelerimizdeki hocalarımız. Ben inanıyorum ki gençlerimizin de bu işin takipçileri olacak. Bu işin öncüleri olarak toplumun her kesimine örnek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MOBİL ATIK TOPLAMA ARACI HİZMETE GİRDİ

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle Mobil atık toplama aracı hizmete alınmış oldu. Etkinlik kapsamında üniversiteye yerleştirilen mobil atık getirme aracı, hafta sonuna kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Atıklarını getiren öğrenciler, geri dönüşüme katkı sağladıkları için ücretsiz kahve ikramı ile ödüllendiriliyor.



(Erkan ERENLER)