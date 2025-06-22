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Ayşegül Dede ile hikâyelerle dolu yolculuk

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen MARİFEST25’te çocuklarla bir araya gelen çocuk kitapları yazarı Ayşegül Dede, minik hayranlarını hikayelerle dolu yolculuğa çıkardı.

Ayşegül Dede ile hikâyelerle dolu yolculuk

22 Haziran 2025 Pazar 11:04

 HAFTA SONU ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hafta sonunu şölene çeviren MARİFEST25 etkinliği, edebiyat ve kültür dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri de çocuk kitapları yazarı Ayşegül Dede’nin gerçekleştirdiği hikâye anlatımı semineri oldu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği buluşma, hem eğitici hem de eğlenceli anlara sahne oldu.

ÇOÇUKLARLA OYUN DOLU SEMİNER

Çocukların dünyasına dokunan sıcak anlatımı ve özgün hikâyeleriyle tanınan Ayşegül Dede, MARİFEST25 kapsamında Karamürsel Alp Salonu’nda sadece kitaplarını değil; hayal kurmanın, anlatmanın ve dinlemenin gücünü de izleyicilere sundu. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kalabalık topluluğa hitap eden yazar, çocuklarla oyun dolu bir seminer gerçekleştirdi.

DİNLEYİCİLERİ ADETA BÜYÜLEDİ

Etkinlik boyunca çocuklarla göz teması kuran, onlara sorular yönelten ve hikâye kurgusunu birlikte şekillendiren Dede, interaktif anlatımıyla minik dinleyicileri adeta büyüledi. Hikâyelerin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda bir eğitim ve empati aracı olduğunu vurgulayan yazar, “Her çocuğun içinde anlatılmayı bekleyen bir hikâye vardır” sözleriyle etkinliğe katılanlara ilham verdi.

“KO-MEK BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinin her zaman kendisini şaşırttığını ifade eden Dede, “Kocaeli Kitap Fuarı, TUYAP’ı geride bırakarak en iyisi oldu. MARİFEST25 de gerçekten işlediği konular ve içerikleri ile fark yaratan festival olmuş. KO-MEK hakkında edindiğim bilgiler beni çok şaşırttı. Gerçekten verdiği eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri ile Kocaeli’nin en büyük sivil toplum örgütü olmayı başarmış” diyerek KO-MEK’ten övgüyle bahsetti. Programın sonunda yazar Ayşegül Dede’ye teşekkür edilerek plaket verildi.

(Ömer İLGEÇ)

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