GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Babalar ve çocuklar ata bindi

Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Dizginlerde Güven, Yürekte Sevgi” temasıyla düzenlenen Binicilik Buluşması, Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Babalar ve çocuklar ata bindi

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:08

 AİLE BAĞLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Dizginlerde Güven, Yürekte Sevgi” temasıyla Binicilik Buluşması gerçekleştirdi. Babalar Günü dolayısıyla organize edilen programda koruyucu ailelik görevini üstlenen babaların toplumdaki rolüne dikkat çekildi. Çocukların hayatındaki güven ve sevgi dolu baba figürleri onurlandırıldı. Etkinlik, aile bağlarını güçlendirmeyi ve baba-çocuk ilişkisini pekiştirmeyi amaçladı.

 

BABALAR VE ÇOCUKLAR ATA BİNDİ

Etkinlik kapsamında çocuklar ve babaları, uzman eğitmenler eşliğinde ata bindiler. Doğayla ve hayvanlarla kurulan bu özel temas, çocukların hayvan sevgisini artırırken, babalarla geçirilen değerli anılarla da unutulmaz hale geldi. Çocuklar, atları yakından tanıma ve sevme fırsatı yakaladı.

 

RENKLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Binicilik etkinliğinin yanı sıra, çocuklar için farklı atölyeler de düzenlendi. Baba-çocuk kum boyama atölyesi, yüz boyama etkinliği ve balon dağıtımı gibi aktiviteler, miniklerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Program sonunda katılımcılara sertifikalar takdim edildi.

 

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı destekleyen etkinliklerle özel günleri taçlandırmaya devam ediyor. Bu tür sosyal farkındalık çalışmalarıyla hem bireyler arasındaki bağlar güçlendiriliyor hem de toplumda olumlu örnekler yaygınlaştırılıyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Salatalıkları sokağa attılar Salatalıkları sokağa attılar
Çocuklar, “Adım Adım Hayat” ile büyüyor Çocuklar, “Adım Adım Hayat” ile büyüyor
Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’ne güçlü dokunuş Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi’ne güçlü dokunuş
Büyükşehir’in fidanlığı Kocaeli’ni yeşillendiriyor Büyükşehir’in fidanlığı Kocaeli’ni yeşillendiriyor
Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi Büyükakın, KOTO üyeleriyle bir araya geldi
Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde başvurular başladı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde başvurular başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Salatalıkları sokağa attılar
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çok sayıda salatalık boş araziye atıldı. Bu anları cep telefonuyla kayda...

Haberi Oku