Babalar ve çocuklar ata bindi

Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Dizginlerde Güven, Yürekte Sevgi” temasıyla düzenlenen Binicilik Buluşması, Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

AİLE BAĞLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Dizginlerde Güven, Yürekte Sevgi” temasıyla Binicilik Buluşması gerçekleştirdi. Babalar Günü dolayısıyla organize edilen programda koruyucu ailelik görevini üstlenen babaların toplumdaki rolüne dikkat çekildi. Çocukların hayatındaki güven ve sevgi dolu baba figürleri onurlandırıldı. Etkinlik, aile bağlarını güçlendirmeyi ve baba-çocuk ilişkisini pekiştirmeyi amaçladı.

BABALAR VE ÇOCUKLAR ATA BİNDİ

Etkinlik kapsamında çocuklar ve babaları, uzman eğitmenler eşliğinde ata bindiler. Doğayla ve hayvanlarla kurulan bu özel temas, çocukların hayvan sevgisini artırırken, babalarla geçirilen değerli anılarla da unutulmaz hale geldi. Çocuklar, atları yakından tanıma ve sevme fırsatı yakaladı.

RENKLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Binicilik etkinliğinin yanı sıra, çocuklar için farklı atölyeler de düzenlendi. Baba-çocuk kum boyama atölyesi, yüz boyama etkinliği ve balon dağıtımı gibi aktiviteler, miniklerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Program sonunda katılımcılara sertifikalar takdim edildi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı destekleyen etkinliklerle özel günleri taçlandırmaya devam ediyor. Bu tür sosyal farkındalık çalışmalarıyla hem bireyler arasındaki bağlar güçlendiriliyor hem de toplumda olumlu örnekler yaygınlaştırılıyor.



(Ömer İLGEÇ)