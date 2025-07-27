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Balıkçılar, Büyükşehir Desteğiyle Teknelerini Hazırlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi” kapsamında verilen destek paketleri ile yeni sezon hazırlıkları başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle teknelerini 1 Eylül’de başlayacak balık av sezonuna hazırlayan balıkçılar bereketli bir sezon bekliyor.

Balıkçılar, Büyükşehir Desteğiyle Teknelerini Hazırlıyor

27 Temmuz 2025 Pazar 09:42

 DESTEK PAKETLERİ İLE ONARIM YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi” ile balıkçılar teknelerini yeni sezona güvenle hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından son 4 yıldır sağlanan destek paketi, balıkçılara zarar gören teknelerini onarma fırsatı sağlıyor.

Kent genelindeki balıkçılara boya ve macun gibi destekler veren Büyükşehir aynı zamanda balık popülasyonunun artması için de çalışma yapıyor. Bu bağlamda binlerce balık, belli aralıklarla düzenlenen törenlerle İzmit Körfezi’ne salınıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR BALIKÇILARIN YANINDA

Uzun ve zorlu bir sezonu geride bırakan balıkçıların her daim yanında olan Büyükşehir Belediyesi, sunduğu malzeme paketleri ile balıkçıların onarım maliyetlerine destek oluyor. Bağırganlı Limanı’nda faaliyet gösteren balıkçılar, paket içerisinde yer alan malzemeleri kullanarak, teknelerini bakım ve onarımdan geçiriyor.

 

4 YILDA TOPLAM 1.229 DESTEK PAKETİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından gelenek haline gelen proje kapsamında 2025 yılında 300 balıkçıya 4,5 milyon lira değerinde destek paketi dağıtıldı ve bu yıl da dahil olmak üzere içerisinde epoksi macun, (antifauling boya, beyaz yağlı boya), koruyucu ekipman ve Türk Bayrağı bulunan toplam 1229 adet malzeme desteği sahiplerine ulaştırıldı.

 

BALIKÇILAR DESTEK PAKETİNDEN MEMNUN

Destek paketlerinden memnun olduğunu ifade eden Balıkçı Resul Acar, “Balıkçıların bakım dönemleri sermaye istiyor. Bu destek paketleri sürece destek oluyor” dedi. Desteğin balıkçılar için önemine değinen Kandıra Bağırganlı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Bayram ise bu desteğin bakım dönemlerinde fayda sağladığını söyleyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞA DESTEK OLUNUYOR

Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi’nden küçük ölçekli balıkçılığı desteklemek için uzunluğu 12 metrenin altındaki “Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi”ne (Yeşil Ruhsata) sahip, bağlama limanı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı olan ve “Mavi Kart” uygulaması kapsamında çevre duyarlılığı olan tekneler faydalanabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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