Baraçlı’dan Başiskele’deki projelere yakın takip

BARAÇLI PROLERİ YAKINDAN İNCELİYOR

Kentte birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, devam eden yatırımları da hızla ilerletiyor. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı bu kez Başiskele ilçesindeki projeleri yerinde inceledi. Baraçlı’ya incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Ali Yeşildal, Numan Balaban ve Gökmen Mengüç’ün yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi personeli ve projeleri üstlenen firma yetkilileri eşlik etti.

“SADECE BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ PLANLIYORUZ”

Yapılan ziyaretler, kentin ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlardan sağlık turizmini destekleyen büyük projelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Genel Sekreter Hayri Baraçlı, “Büyükşehir olarak sadece bugünü değil, geleceği planlayan projeler üretiyoruz. Başiskele’de trafiği rahatlatan, sosyal erişimi kolaylaştıran, sağlık ve eğitim alanlarını güçlendiren bu yatırımlar, Kocaeli’nin yaşam kalitesini yukarı taşıyacak” ifadelerini kullandı.

İLK DURAK BAŞİSKELE KAVŞAĞI PROJESİ OLDU

İlk durak, D-130 Karayolu üzerindeki trafik yükünü azaltmak amacıyla başlatılan “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” oldu. Projede yüklenici firma ile sözleşme sürecinin ardından şantiye kurulumu tamamlanarak sahada çalışmalar başladı. Yol güzergâhında uygulanan derin zemin karıştırma (deep soil mixing) yöntemiyle zeminde güçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Proje tamamlandığında güzergâh üzerinde toplam dokuz köprü, iki yaya üstgeçidi ve yedi menfez yer alacak. Yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgunun yapılacağı projede, 167 bin ton asfalt ve plent miks temel serimi, 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton demir kullanımı öngörülüyor. Ayrıca 13 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 11 buçuk kilometrelik otokorkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Projenin hayata geçmesiyle birlikte D-130 üzerindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde hafifleyecek.

YENİ İMAR YOL ALTERNATİF OLACAK

Baraçlı ve beraberindekilerin ikinci ziyaret noktası ise Başiskele’de yapımı süren 1.3 kilometrelik yeni imar yolu oldu. Hürriyet ve Mahmut Çavuş caddeleri arasında açılan bu yeni güzergâh, D-130’a alternatif bir ulaşım aksı olarak planlandı. 20 metre genişliğinde ve çift yönlü olarak inşa edilen yol kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak. Yolun üzerinde yer alan üç menfez sayesinde dere geçişleri güvenli hale getirilirken, altyapı da ani yağışlara karşı güçlendiriliyor. Yeni yol yalnızca trafik yükünü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda Seymen Millet Bahçesi çevre yollarıyla da bütünleşerek sosyal erişimi kolaylaştıracak. Proje, Başiskele’nin iç mahalleleriyle şehir merkezi arasında alternatif ve güvenli bir bağlantı oluşturacak.

TERMAL TESİSİ İNCELEDİLER

Heyet, ziyaretlerin üçüncü ayağında sağlık turizmi açısından büyük önem taşıyan Başiskele Termal Tesisi’nde yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Yeniköy Mahallesi’nde inşa edilen ve üç bloktan oluşan tesis, toplam 10 bin 621 metrekarelik bir alana kurulmuş durumda. Tesiste iç ve dış imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor; dış cephede kullanılan traverten kaplamalar sona yaklaşırken, iç mekânda asma tavan, seramik uygulamaları, cam montajı ve çevre düzenlemesi gibi işlemler hızla ilerliyor. 57 derece sıcaklığa sahip jeotermal suyun çıktığı bu alanda kurulan termal merkez, sadece Kocaeli’ye değil, tüm Marmara Bölgesi’ne hitap edecek kapasitede planlandı. Tesis bünyesinde termal havuzlar, hamamlar, saunalar, masaj ve fizik tedavi odaları, aile SPA alanları, vitamin kafe, çok amaçlı salonlar ve otopark gibi birçok bölüm yer alıyor. Her katı farklı bir işlevsel bütünlük taşıyan yapısıyla Başiskele Termal Tesisi, sağlık ve dinlenmeyi bir arada sunarak bölge turizmine önemli katkı sağlamaya hazırlanıyor.

CAHİT ZARİFOĞLU AKADEMİ LİSE ÇOK GÜZEL OLDU

Heyetin son ziyareti ise Başiskele’de tanıtımı yapılan Cahit Zarifoğlu Akademi Lise’ye oldu. Gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve sosyal faaliyetlerle destekleneceği yeni merkez, Büyükşehir’in eğitime yönelik yatırımlarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Akademi Lise; kütüphane, birebir rehberlik alanları, atölyeler ve sosyal etkinlik birimleriyle öğrencilere çok yönlü bir gelişim imkânı sunacak.



(Erkan ERENLER)