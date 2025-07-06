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Başaran Camii çevresine estetik dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde bulunan Başaran Camii çevresinde kapsamlı ve titizlikle planlanmış çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.

Başaran Camii çevresine estetik dokunuş

06 Temmuz 2025 Pazar 09:57

 ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin her bir köşesinde estetik dokunuşlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde bulunan Başaran Camii çevresinde düzenleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1000 metrekarelik geniş bir alanı kapsayan proje kapsamında, cami etrafındaki meydan rustik mermer ve bazalt taşları ile kaplanarak hem görsel açıdan zengin hem de dayanıklı bir zemin oluşturulacak.

 

KONFOR VE ESTETİK BİR ARADA

Mevcut zeminin dokusuna ve doğal yapısına uygun, seçkin malzemelerle yenilenen yürüyüş yolları ve açık alanlar, bölge sakinlerine konforlu ve estetik bir kullanım imkânı sunacak. Ayrıca, çevre düzenlemesi kapsamında, dayanıklılığı ve görselliği bir arada barındıran hatıl istinat duvarları inşa edilecek; bu duvarların üzerinde ise şıklık katan ferforje korkuluklar yer alacak.

 

DAHA YEŞİL, DAHA FERAH

Projede yer alan tüm yeşil alanlar özenle çimle kaplanarak, cami çevresinde eksik kalan yeşil dokular tamamlanacak ve kullanıma uygun hale getirilecek. Bu sayede, ziyaretçilere ve mahalle sakinlerine hem huzurlu hem de ferah bir ortam sunulması amaçlanıyor. Çalışmalar, sadece Başaran Camii çevresinin fonksiyonelliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bölge estetiğine de önemli bir katkı sağlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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