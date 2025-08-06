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Başiskele Kasap Durağı Altgeçidi geçici olarak trafiğe kapatıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında Başislele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi D-130 Karayolu üzerinden Millet Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan Başiskele Kasap Durağı Altgeçidi geçici olarak trafik akışına kapatıldı.

Başiskele Kasap Durağı Altgeçidi geçici olarak trafiğe kapatıldı

06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:44

 MİLLET CADDESİ ALTGEÇİNDE TRAFİK DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında D-130 Karayolu üzerindeki çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Başislele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi D-130 Karayolu üzerinden Millet Caddesi’ne bağlantıyı sağlayan Başiskele Kasap Durağı Altgeçidi geçici olarak trafik akışına kapatıldı.

 

TRAFİK İŞARET VE İŞARETÇİLERİNE UYULMALI

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bugün) trafiğe kapatılan Kasap Durağı Altgeçidi’ndeki çalışmaların 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.30’a kadar sürmesi planlanıyor. Çalışma süresince tüm sürücü ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine uyması, alternatif güzergahları kullanması isteniyor. Sürücüler için D-130 Karayolu ile Millet Caddesi bağlantısının sağlanması için Yuvacık Kavşağı ve Karşıyaka Kavşaklarının bağlantı yolları alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

(Erkan ERENLER)

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