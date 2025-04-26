Başiskele Kavşağı Projesi ihaleye çıkıyor

Büyükşehir, D-130 Karayolu üzerindeki Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin ilk etabı için 23 Mayıs’ta ihaleye çıkıyor. Proje kapsamında 16 kilometrelik yol ve birçok alt yapı imalatı gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve trafik yoğunluğunu azaltacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. D-130 Karayolu üzerindeki Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin birinci etabı için yapım ihalesi 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.00’te gerçekleştirilecek. EKAP üzerinden duyurulan ihaleyle birlikte projenin ilk adımı atılmış olacak.

TOPLAMDA 16 KİLOMETRE

Proje, toplamda 16 kilometre uzunluğunda yeni bir ulaşım koridoru inşasını kapsıyor. Bölgenin karayolu trafiğini rahatlatmayı amaçlayan çalışmada, dokuz köprü ve yedi menfez inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca yayaların güvenli geçişini sağlamak adına iki adet yaya üstgeçidi yapılacak.

NELER YAPILACAK?

Bu dev projede yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca proje kapsamında 9 adet köprü, 7 adet menfez, 2 adet yaya üstgeçidi yapılacak. Yine çalışma kapsamında; yaklaşık 300.000 m3 kazı-dolgu, 15.500 mt forekazık, 26.000 mt derin karıştırma çukuru ile zemin ıslahı, yaklaşık 100.000 m3 geofoam dolgu, 167.000 ton PMT ve asfalt serimi, 30.000 m3 beton, 5.500 ton nervürlü demir, 13.000 mt yağmursuyu hattı, 11.500 mt otokorkuluk imalatı yapılacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına verdiği önemi her geçen gün daha da görünür kılarken, Başiskele’de hayata geçirilecek bu proje ile alternatif, modern ve yüksek kapasiteli bir güzergâh oluşturmayı hedefliyor. Özellikle sanayi ve konut bölgeleri arasındaki geçişleri kolaylaştıracak bu yeni koridor, hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak.

VİZYON PROJELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son yıllarda ulaşım projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım sistemlerinden yeni kavşak çözümlerine, raylı sistem yatırımlarından köprü ve tünel projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi de bu vizyonun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.



(Ömer İLGEÇ)