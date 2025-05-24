Başiskele Kavşağı’na dev yatırım için ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-130 Karayolu üzerinde hayata geçireceği “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”nin birinci etabı için yapım ihalesini gerçekleştirildi. 16 kilometrelik yolu ve birçok altyapı imalatını kapsayan dev proje için iki firma teklif sundu.

İKİ FİRMADAN TEKLİF GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımına ve trafik yoğunluğuna yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda D-130 Karayolu üzerindeki Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin birinci etabı için yapım ihalesi bugün gerçekleştirildi. Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye iki firma katılarak teklif verdi. Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat 1 milyar 561 milyon 61 bin 61 TL teklif verirken, Burakcan İnşaat ise 1 milyar 738 milyon 403 bin 187 TL’lik teklif sundu. İhale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenecek ve ardından yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

16 KİLOMETRELİK KORİDORU KAPSIYOR

D-130 Karayolu’na nefes aldıracak dev proje, toplamda 16 kilometre uzunluğunda yeni bir ulaşım koridoru inşasını kapsıyor. Karayolunda yaşanan trafiği rahatlatmak adına gerçekleştirilecek çalışma kapsamında; 9 köprü ve 7 menfez inşa edilecek. Yayaların güvenliği için ise 2 adet yaya üstgeçidi yapılacak.

BAŞKA NELER YAPILACAK?

Ayrıca projede yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması gerçekleştirilecek. 9 adet köprü, 7 adet menfez, 2 adet yaya üstgeçidi inşa edilecek. Yine çalışma kapsamında; yaklaşık 300.000 m3 kazı-dolgu, 15.500 mt forekazık, 26.000 mt derin karıştırma çukuru ile zemin ıslahı, yaklaşık 100.000 m3 geofoam dolgu, 167.000 ton PMT ve asfalt serimi, 30.000 m3 beton, 5.500 ton nervürlü demir, 13.000 mt yağmursuyu hattı, 11.500 mt otokorkuluk imalatı yapılacak.

ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele’de hayata geçireceği dev proje ile alternatif, modern ve yüksek kapasiteli bir güzergâh oluşturulması hedefleniyor. Yeni koridor, hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de sürücülere zaman tasarrufu sağlayacak. Son yıllarda ulaşım projelerine hız veren Büyükşehir, akıllı ulaşım sistemlerinden yeni kavşak çözümlerine, raylı sistem yatırımlarından köprü ve tünel projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi de Kocaeli’de hayata geçirilen önemli yatırımlardan biri olarak dikkat çekiyor.





(Ömer İLGEÇ)