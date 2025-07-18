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Başiskele’nin D-130 ulaşımına yeni nefes

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımına konfor sağlamak adına kentin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele ilçesinde inşa edilen 1,3 kilometrelik yeni imar yolu, D-130 Karayolu’na alternatif ulaşım sağlayarak trafik yoğunluğunu azaltacak.

Başiskele'nin D-130 ulaşımına yeni nefes

18 Temmuz 2025 Cuma 09:58

YENİ İMAR YOLLARI AÇILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Başiskele ilçesinde Hürriyet ile Mahmut Çavuş Caddeleri arasında inşası süren 1,3 kilometrelik yeni imar yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni yol, D-130 Karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak alternatif bir güzergâh olarak planlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu ve benzeri projeleri, merkezi arterlere olan bağımlılığı azaltarak ilçeler arası geçişleri daha dengeli hale getirmeyi amaçlıyor. Başiskele’deki yeni imar yolu, kentin ulaşım vizyonundaki dönüşümün somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

 

D-100’E NEFES ALDIRACAK YENİ BAĞLANTI

Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşayan D-130 Karayolu’na paralel ulaşım aksı niteliğindeki bu yeni yol, Başiskele’nin iç mahalleleri ile şehir merkezini birbirine bağlıyor. Alternatif güzergâh sayesinde şehir içi trafik yükü dengelenirken, ana arterlerdeki geçiş süresi de kısalıyor.

 

20 METRELİK GENİŞLİK VE YÜKSEK TAŞIMA KAPASİTESİ

20 metre genişliğinde ve çift yönlü olarak tasarlanan yeni yol, araç trafiğinin yanı sıra toplu taşıma için de kesintisiz ve güvenli bir hat oluşturuyor. Yolun taşıma kapasitesi, bölgedeki nüfus ve araç artışları göz önünde bulundurularak planlandı.

 

ÜÇ MENFEZLE GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Güzergâh üzerindeki dere yataklarının geçişi için üç adet menfez inşa ediliyor. Bu yapılar, altyapıyı güçlendirmenin yanında ani yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarını engelleyerek ulaşım güvenliğini artırıyor.

 

SEYMEN MİLLET BAHÇESİ İLE UYUMLU ULAŞIM PLANLAMASI

Yeni imar yolunun Seymen Millet Bahçesi çevre yollarıyla entegre şekilde planlanması, projenin sadece ulaşım açısından değil, sosyal erişim açısından da büyük önem taşıdığını gösteriyor. Bu sayede vatandaşlar yeşil alanlara kolayca ulaşırken, hafta sonları D-130 üzerindeki trafik yoğunluğu da azaltılmış olacak.

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