BAŞKAN ASLANTAŞ: “TÜRKİYE ÜRETEREK BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman Aslantaş, 2025 yılı Nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: “Küresel zorluklara rağmen ihracattaki yükseliş umut vericidir.” Ticaret Bakanı Sn. Ömer Bolat tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan ayı dış ticaret verileri, Türkiye’nin sanayi üretimine dayalı büyüme stratejisinin sürdüğünü ve dış pazarlardaki etkisinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu. Verilere göre Türkiye’nin mal ihracatı Nisan ayında %8,5 artarak 20,9 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci Nisan ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ithalat %12,9 artışla 33 milyar dolara yükselirken, dış ticaret açığı %21,7 artarak 12 milyar 38 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise altın ve enerji ürünleri dışlandığında %76,2 seviyelerine ulaştı.

Verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman Aslantaş, 2025 yılı Nisan ayı ihracat artışının sadece ekonomik bir gösterge değil, aynı zamanda üretim kabiliyetinin ve dayanıklılığın bir yansıması olduğunu ifade etti. Başkan Aslantaş, şunları söyledi: “20,9 milyar dolarlık ihracat, küresel çalkantıların hâkim olduğu bir dönemde Türkiye’nin ne kadar sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu göstermektedir. Savaşlar, enerji krizi, döviz dalgalanmaları ve korumacı ticaret politikalarının yoğunlaştığı bir ortamda bu başarı kolay elde edilmemiştir. Bu tabloda Gebze gibi üretim üslerinin rolü büyüktür.”

Gebze’nin Katkısı: Yüksek Teknoloji ve Sanayi Gücü

Başkan Aslantaş, Türkiye’nin ihracat artışında savunma sanayi, elektrikli makineler, otomotiv, mücevherat ve havacılık sanayi ürünlerinin öne çıktığını vurgulayarak, bu alanlarda Gebze’nin de ciddi bir üretim ve mühendislik katkısı sunduğunu ifade etti. “Gebze’de faaliyet gösteren firmalarımız yüksek katma değerli ürünlere odaklanıyor. Teknoloji odaklı üretim, Ar-Ge yatırımları ve dijital dönüşüm süreci bölge sanayisinin küresel rekabette daha güçlü olmasını sağlıyor. Oda olarak biz de üyelerimizi bu süreçte yalnız bırakmıyoruz.” Gebze Ticaret Odası’nın dış ticaret destek programlarına değinen Aslantaş, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen eğitim seminerleri, yurtdışı fuar organizasyonları, dış ticaret istihbarat hizmetleri ve ikili iş görüşmeleri ile ihracat potansiyeli taşıyan birçok işletmeye rehberlik ettiklerini belirtti.

İşsizlik Geriliyor, Üretim Canlı Kalıyor

Ticaret Bakanı Bolat’ın da açıkladığı üzere, Türkiye’nin son 18 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetmesi, bu büyümenin istihdama da yansıdığını gösteriyor. Mart ayı verilerine göre işsizlik oranı %7,9’a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Aslantaş bu gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “İhracat artışı sadece dış ticaret dengesine değil, istihdama da doğrudan katkı sağlamaktadır. Gebze gibi üretim merkezlerinde yeni yatırımlar, yeni istihdam alanları doğurmaktadır. Bu da refahın tabana yayılması açısından kritik önemdedir.”

Dış Ticaret Açığı: Riskler ve Dengeler

İthalatın özellikle altın, doğal gaz, otomotiv ve makine ürünlerinde artış gösterdiğini, bunun da dış ticaret açığını yukarı çektiğini belirten Başkan Aslantaş, şunları söyledi: “ABD’nin gümrük vergileri gibi küresel ticareti etkileyen ani gelişmeler, altın gibi güvenli limanlara talebi artırıyor. Bu da kısa vadeli ithalat artışına neden oluyor. Ancak altın ve enerji dışlandığında ihracatın ithalatı karşılama oranı %76’nın üzerine çıkıyor. Bu, bizim dış ticaret yapımızın üretim temelli olarak güçlendiğini gösteriyor.”

2025 Stratejisi: Daha Fazla Pazar, Daha Yüksek Katma Değer

Gebze Ticaret Odası olarak ihracat odaklı kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini belirten Aslantaş, 2025 ve sonrası için stratejik hedeflerini şöyle özetledi:

• Yeni pazarlara açılımı teşvik etmek,

• KOBİ’lerin dış ticaret kapasitelerini geliştirmek,

• Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme adımlarını hızlandırmak,

• Tedarik zinciri güvenliğini desteklemek.

“GTO olarak, üyelerimizin sadece bugününü değil, gelecekteki rekabet güçlerini de planlıyoruz. Uluslararası rekabette öne çıkmak isteyen tüm firmalarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

“Krizlerin içinde fırsatları değerlendiren bir Türkiye var”

“Dünya ekonomisindeki belirsizlikler artarken, Türkiye üretmeye, ihracat yapmaya ve büyümeye devam ediyor. Özellikle Gebze gibi bölgelerimizde bu dinamizmi sahada gözlemliyoruz. Sanayicimize, ihracatçımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte Türkiye’yi daha güçlü bir ekonomik geleceğe taşıyacağız.”



(Ömer İLGEÇ)

