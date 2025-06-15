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BAŞKAN ASLANTAŞ’TAN LGS ÖĞRENCİLERİNE MORAL VE DESTEK MESAJI

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek öğrencilere yönelik bir moral ve destek mesajı yayımladı. Başkan Aslantaş, gençlerin uzun süredir büyük bir özveriyle hazırlandıkları bu sınav sürecinde gösterdikleri azim ve kararlılığın takdire şayan olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ASLANTAŞ'TAN LGS ÖĞRENCİLERİNE MORAL VE DESTEK MESAJI

15 Haziran 2025 Pazar 09:35

“Azim ve Kararlılık Her Türlü Övgüyü Hak Ediyor”

 

Mesajında gençlerin yoğun bir hazırlık döneminden geçtiğine dikkat çeken Başkan Aslantaş, “Gençlerimiz, uzun zamandır büyük bir azim ve gayretle hazırlandıkları bu sınavla birlikte eğitim hayatlarında yeni bir döneme adım atacaklardır. Bu süreçte sergiledikleri sabır, emek ve kararlılık her türlü övgüyü fazlasıyla hak etmektedir” dedi.

 

“Ahlaki Değerlerle Donanmış Bir Gelecek Umudumuz”

 

Başkan Aslantaş, akademik başarının yanı sıra gençlerin sahip olduğu ahlaki duruşun da altını çizerek, “Evlatlarımızın yalnızca akademik başarılarıyla değil, taşıdıkları ahlaki ve insani değerlerle de ülkemizin aydınlık geleceğini inşa edeceklerine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“Meslek Liselerimiz, Geleceğimizin Teminatı Haline Geliyor

 

Bu süreçte, meslek liselerinin sunduğu imkânların farkında olmalarını, bir meslek sahibi olarak hayata sağlam adımlarla atmalarını ve kollarına ‘altın bilezik’ takmalarının önemini de özellikle vurgulamak isterim. Bugün gelişmiş tüm ülkelerin ortak özelliği; meslek sahibi insan sayısının fazla olması ve bu insanlara değer verilmesidir. Bizim de bu küresel yarışta güçlü olabilmemiz için gençlerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, mesleki beceriyle de donatmamız gerekiyor. İşte tam da bu noktada meslek liselerimiz, geleceğimizin teminatı haline geliyor.

 

“Öğrencilere, Ailelerine ve Öğretmenlerine Teşekkür Ediyorum”

 

Açıklamasında öğrencilere olduğu kadar onları destekleyen ailelere ve öğretmenlere de teşekkür eden Başkan Aslantaş, “Bu vesileyle sınava girecek tüm evlatlarımıza Allah’tan zihin açıklığı diliyor, verdikleri emeklerin en güzel şekilde karşılık bulmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda, sabır ve özveriyle evlatlarının yanında olan kıymetli ailelerimize ve büyük bir fedakârlıkla görev yapan değerli öğretmenlerimize de en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

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