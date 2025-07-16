Başkan Büyükakın binlerce kişiye seslendi

MEYDAN TIKA BASA DOLDURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milli İrade Meydanı'nda "Kardan Aydınlık" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma programında konuştu. Meydanı tıka basa dolduran Kocaelililere seslenen Başkan Büyükakın'ın konuşması zaman zaman alkışlarla kesildi. Programın gerçekleştirildiği Milli İrade Meydanı'nı, hain darbe girişimine güçlü bir şekilde karşı çıkan milletimizin var ettiğini vurgulayan Başkan Tahir Büyükakın, "Her yıl dönümü anmasında olduğu gibi bir kez daha sizlere teşekkür ederim. Bu meydanı siz var ettiniz. Bugünü, bu meydanları boş bırakmayan milletimiz var etti. Siz var ettiniz, siz sahip çıkıyorsunuz" ifadesini kullandı.

KARDAN AYDINLIK BİR SABAHA UYANDIK

15 Temmuz'u, kardan aydınlık bir sabaha uyanış olarak nitelendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu gece, o gecenin yıldönümü. O gece bir yanında baktığınızda zifiri karanlık bir gece ama diğer yandan baktığınızda kardan aydınlık bir sabaha uyanışın gecesi. Çelikten bir iradenin zaferinin gecesi. İman varsa imkan vardır korkma, diyenlerin gecesi. O gece annesiyle babasıyla evladıyla dostuyla eşiyle çocuklarıyla vedalaşıp ya da yanına alıp cesurca meydanlara gelenlerin gecesi. 251 şehidimizin gecesi. Gazi olanların gecesi. O gece milletimizin gecesi. Ama fakat demeden bu meydanları dolduranların gecesi" dedi.

BU İMAN, BU KARARLILIK BİZE YETER

Başkan Tahir Büyükakın, "Hep diyoruz ya iman varsa kararlılık varsa cesaret varsa imkan ve şeraitin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu meydanlarda gördük. O gece böyle değildi bu meydan adı Milli İrade değildi. O gece meydanda olanlar bilir ki bu meydan doldu. Haber verilmeden doldu. Evinden çıkıp gelenlerle doldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bir kez daha gördük. 'Gelsinler bakalım, toplarıyla tüfekleriyle ne yapacaklar görelim' sözünden sonra akın akın doldu. Şu an yine doldu. Yine sahip çıktınız. Başta aziz şehitlerimize gazilerimize ve onların biricik yakınlarına yürekten teşekkür ediyorum. Diğer yandan o gece herhangi bir gece de değildi. İlmek ilmek işlenmişler, yıllarca hazırlanmışlar. Göründüğü gibi buradan ibaret değillermiş.

40 YIL HAZIRLANDILAR AMA HALKIN GÜCÜNÜ UNUTTULAR

40 yıl hazırlanmışlar. Aslında Anadolu topraklarına geldiğimiz günden beri defalarca hazırlandılar. Bunu ihanetin tarihiyle başlatırsak o zaman çok daha geriye gitmek lazım. Oradan başlattığında ise onların bu sevdadan hiçbir zaman vazgeçmediğini görürüz. Bu topraklar sayısız medeniyete mezar olmuş topraklar. Şu milletimizin kararlılığını gördükçe biz Hititlerden daha çok yaşayacağız bu topraklarda. İlelebet payidar olacağız. Dil belki değişecek, ifade ediş biçimini değişecek. Ama hep aynı şeyi söyleyeceğiz, hep korkma diyeceğiz. Hep iman varsa imkan vardır, ben ezelden beri hür yaşadım yaşarım diyeceğiz. Biz böyle demeye devam ettiğimiz sürece bu topraklar, bu devlet ve meydanlar bizim olmaya devam edecek. Onlar çok güzel planlar yaptılar ama bir yerde hesap hatası yaptılar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim aziz milletimizin iman dolu göğsü vardı. Kaderin üstünde kader vardı, göklerden gelen bir karar vardı. O gece aziz milletimiz, iman dolu göğsünü siper etti. Bu milletin evlatlarının karşısında şaşırdı ve korkuyla karıştılar. İman galip geldi, kararlılık, cesaret galip geldi" şeklinde konuştu.

GENÇLERE MESAJ: HER ZAMAN HAZIR OLUN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasının sonunda özellikle gençlere seslenirken, önemli uyarılarda bulundu. Başkan Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı: "Bu topraklar tıpkı buzlu, dondurucu soğuk bir havada dışarıda uyumaya benzeyen topraklar. Bu topraklarda uyursanız ölürsünüz. Ayık olmak lazım. Hazır olmamız lazım. At itiyle it izini birbirine karıştırmadığımızda, sap ile samanı birbirinden ayırdığımız müddetçe bu topraklarda kalmaya devam ederiz. Ama sakın ola ki vazgeçerler diye düşünmeyin. Asla tereddüt göstermeyin. Her zaman hazır olun, güçlü olun ki bu topraklar üzerindeki varlığımız ilelebet payidar olsun. Aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, onların saygıdeğer yakınlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu milletin tüm evlatları, sizin evlatlarınız; bunu asla unutmayın diyorum. Siz bu meydanları doldurduğunu sürece yeni yüzyılda kardeşlik ve barış içinde yürüyeceğimize beni inandırıyorsunuz."



(Ömer İLGEÇ)