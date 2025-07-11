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Başkan Büyükakın çilek hasadına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Büyükşehir’in “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında yüzde 50 hibeli ekipman desteği alan üreticilerin yetiştirdiği çileklerin hasadını Karamürsel Akçat Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın çilek hasadına katıldı

11 Temmuz 2025 Cuma 09:49

 “TOPRAK BEREKETLE BULUŞUYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Karamürsel Akçat Mahallesi’nde çilek hasadına katıldı. Büyükşehir’in “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında yüzde 50 hibeli ekipman desteği alan üreticilerin yetiştirdiği çileklerin hasadını yapan Başkan Büyükakın, “Üreticimize verdiğimiz desteklerin karşılığını görmek bizleri gururlandırıyor. Emeğin değdiği her karış toprak bereketle buluşuyor. Akçat çileği sadece bir meyve değil, bölgenin kültürü ve emeğin simgesidir” dedi. Başkan Büyükakın’a; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, Kadın Kolları Başkanı Elif Soykan ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri eşlik etti.

 

ÇİFTÇİLERE YÜZDE 50 HİBELİ MALZEME DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak ve üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere yönelmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, çiftçilere çilek bahçesi tesisi için yüzde 50 hibeli malzeme ve ekipman desteği sağlıyor. “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında üreticilere; çilek fidesi, malç naylonu ve damla sulama borusundan oluşan destekler bu yıl da verildi. Bu sayede yetiştirilen çileklerin veriminde artış sağlanırken, çiftçiler de bu durumdan memnuniyetlerini dile getirdi.

 

TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİK ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi, sağladığı desteklerle çiftçilerin maliyetlerini yüzde 50 oranında düşürerek üretimin daha verimli ve karlı hale gelmesini sağlıyor. Hastalıklara dayanıklı, birim alandan yüksek verim alınabilen ve saklama ile pazar koşullarına uygun Albion çilek çeşidi sayesinde Kocaeli’de yılda 5-7 aya kadar verim alınabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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