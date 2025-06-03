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Başkan Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı

Siyonist zalim İsrail’in yaklaşık 2 yıldır kadın, çocuk demeden on binlerce sivili katlettiği, on binlercesini sakat bıraktığı Gazze’de silahların susması, ablukanın sona ermesi için Türkiye’nin başını çektiği ülkeler büyük bir uğraş veriyor. Bir şişe suyun bile yardım olarak ulaşması zor olan bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önceki gün görüntülü telefon görüşmesiyle bağlandı, Gazze Belediye Başkanı Dr.Yahya Al Sarraj ile yaklaşık yarım saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı

03 Haziran 2025 Salı 15:43

 BÜYÜKAKIN’DAN, “YANINIZDAYIZ” MESAJI

Yaklaşan Kurban Bayramı’nda Gazze’nin hüznünü yüreklerinde yaşadıklarını kaydeden Başkan Büyükakın, Gazze’yi kardeş şehir ilan ettiklerini, ateşkesin sağlanmasını beklediklerini, ardından tüm imkanlarla Kocaeli’nin Gazze’ye koşacağını belirterek, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Gazzeli kardeşlerimizin daima yanındadır. Gazze’deki masum çocukların, kadınların, insanların başına gelenler tarihin en korkunç insanlık suçudur. Orada soykırım başladığı andan itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Gazze ile kardeş şehir olma irademizi beyan ettik, meclisimizden karar aldık. Sizlerle kardeş şehir olmak için süreçleri başlattık. Belediyemizin tüm imkanları, tüm vatandaşlarımız Gazze’yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya hazır. Temiz su, altyapı gibi temel ihtiyaçlardan başlayarak, okul, hastane gibi tüm çalışmaları orada yapacağız.”

 

“ORADAKİ ZULÜM SON BULACAK”

“Orada Hasan Onbaşı camiimiz var. O cami saldırıların ilk anlarında tahrip oldu, biliyoruz. O caminin de tekrar yapımını üstlenmek istiyoruz. Maruz kaldığınız haksızlıkları, soykırımı, masum insanların acılarını dünyaya duyurmak için Kocaeli’nde çok sayıda yürüyüş ve gösteri gerçekleştirdik. Yunus Emre’nin bir sözü var, “Zulüm ile abad olanın, akıbeti berbat olur”. İnşallah oradaki zulüm son bulacak. Gazzeli kardeşlerimiz özgürlüklerine yeniden kavuşacak. Ve orada barış, kardeşlik, adalet yeniden tesis olacak. Türk kardeşleriniz tüm kalpleri ile sizin yanınızda. İnşallah kardeş şehir protokolünü size ulaştırdıktan sonra birlikte neler yapacağımızı görüşeceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Allah’a emanet olun”.

(Ömer İLGEÇ)

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