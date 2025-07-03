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Başkan Büyükakın, Gazze ile kardeş şehir protokolünü imzaladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Filistin Devleti Gazze Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünü imzalayarak iki şehir arasında güçlü bir gönül köprüsü kurulmasını sağladı.

Başkan Büyükakın, Gazze ile kardeş şehir protokolünü imzaladı

03 Temmuz 2025 Perşembe 09:54

 GAZZE İLE ARTIK KARDEŞ ŞEHİRİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahin Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gazze Belediyesi arasında gerçekleşen kardeş şehir protokolünü imzaladı. Başkan Büyükakın ve Gazze Belediye Başkanı Dr.Yahya Al Sarraj tarafından imzalanan protokol; bilim, sanayi, ticaret, kültür, sanat, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda iş birliğini öngörüyor.

 

PROTOKOL BİRÇOK DESTEĞİ KAPSIYOR

Protokol kapsamında, ortak insani yardım organizasyonları düzenlenmesi, sağlık, eğitim, barınma ve altyapı hizmetlerinde iş birliği yapılması, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerin hayata geçirilmesi öncelikli konular arasında yer alıyor. Ayrıca Gazze’nin şehircilik ve altyapı projelerinde teknik bilgi paylaşımı yapılması da planlanıyor.

 

KARDEŞLİĞE VE UMUDA KATKI SAĞLAYACAK

5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanılarak hazırlanan protokol, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girdi. İki belediye, bu güçlü birliktelikle sadece projelere değil, kardeşliğe ve umuda da katkı sunmayı hedefliyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına destek olmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan protokol, iki şehir arasında kültürel ve manevi bağları da daha da kuvvetlendirecek.

(Erkan ERENLER)

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