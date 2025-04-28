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Başkan Büyükakın, Gebze’de kadın esnaflarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kurumsal firmalarda yöneticilik yapan ve aynı zamanda Gebze’de esnaflıkla yapan kadınlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, Gebze'de kadın esnaflarla buluştu

28 Nisan 2025 Pazartesi 10:52

 GEBZE’DE ESNAFLIK YAPAN KADINLARLA GÖRÜŞTÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kurumsal firmalarda yöneticilik yapan ve aynı zamanda Gebze’de esnaflıkla yapan kadınlarla buluştu. Şehir ekonomisine katkı sunan kadınlarla olan buluşmasında, yerel kalkınma politikaları başta olmak üzere şehirlerin depreme karşı dirençlilik yaklaşımları değerlendirildi. Kadın esnafların öneri ve taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Büyükakın, “Şehir yönetiminde istişare kültürünü merkeze alıyoruz. Kocaeli’ni birlikte inşa ediyor, geleceği birlikte tasarlıyoruz” dedi.

 

"STRATEJİK BİR KALKINMA BAŞLIĞI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, kadın girişimcilerin yalnızca ticaret hayatına değil, toplumsal dayanışmaya da katkı sunduğunu vurguladı. “Kadınlarımızın ticaretteki etkinliği, sadece ekonomik bir veri değildir” diyen Başkan Büyükakın, “Aynı zamanda toplumun ayakta kalma kapasitesini artıran bir güçtür. KOSGEB, Bakanlık destekleri ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, kadın girişimciliği desteklemeyi stratejik bir kalkınma başlığı olarak görüyoruz” dedi.

 

“2,5 MİLYON TL’YE KADAR 180 AY VADELİ”

Depreme hazırlık kapsamında önemli bir gelişmeyi paylaşan Başkan Büyükakın, “Yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarıyla Kocaeli’miz, Dünya Bankası’nın 0,69 faiz oranlı kredi programı kapsamına girdi. Bakanlığımızla yapılan koordinasyon sonucunda, bu kredi desteğiyle en az 5000 konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız 2,5 milyon TL’ye kadar 180 ay vadeli, düşük faizli kredi kullanabilecek” bilgisini verdi.

 

“KADIN ESNAFLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak da katıldı. Kadınların üretim ve istihdam süreçlerine daha fazla katılması için projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “İnanıyoruz ki kadın eli değen her iş, daha estetik, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir olur. Bu nedenle gerek hibe destekleri, gerekse iş geliştirme programlarıyla kadın esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

(Erkan ERENLER)

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