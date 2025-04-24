Başkan Büyükakın geleneği bozmadı: Çocuk Bayramı’nda Başkan Damla oldu

MEVCUT DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Ulugazi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Asel Damla Altınsoylu’ya devretti. 8 yaşındaki minik başkan, göreve gelir gelmez parkların mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Çocuklar ve gençler için yeşil alanların artırılmasına dönük nasıl adımlar atıldığı hakkında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan’dan detaylı bir sunum alan Başkan Damla, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Sosyal alanların çocuk dostu hâle getirilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını isteyen Başkan Damla, "Bu güne kadar çok sayıda park ve yeşil alanlar kazandırdık. Bu alanları çoğaltmanın yanı sıra çocukların kitap okuyabileceği alanlar çoğalacağını da ifade etmek istiyorum" diyerek örnek bir liderlik sergiledi.

“BU KOLTUK GELECEĞİN SAHİPLERİNE BİR EMANETTİR”

Başkan Büyükakın ise Damla’nın bu duyarlı yaklaşımından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu koltuk geleceğin sahiplerine bir emanettir. Damla Başkan, duyarlılığıyla ve vizyonuyla bu emanete yakışır bir şekilde sahip çıktı" dedi. Ulugazi İlkokulu Müdürü Süleyman Beyazyüz ve sınıf öğretmeni Oya Pirinçcioğlu eşliğinde Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Asel Damla, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatlarını verdi. Çocuklar ve gençlerin yaşam alanlarının daha da iyileştirilmesini isteyen minik başkan, özellikle parkların, kütüphanelerin ve sosyal alanların artırılması yönünde net mesajlar verdi.

“ONUN HAYALLERİ BİZİM HEDEFLERİMİZDİR”

“Çocukların kitaplarla daha çok buluşması, parklarımızda daha fazla oyun alanı olması lazım” diyen Damla Başkan, bu konudaki sorumluluğu Daire Başkanı Cenan Turan’a tevdi etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise makamını Damla Başkan’a teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu koltuk geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın. Damla kızımız makama hem çok yakıştı hem de çok anlamlı bir görev bilinciyle yaklaştı. Onun hayalleri bizim hedeflerimizdir” dedi.



(Ömer İLGEÇ)