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Başkan Büyükakın, Gümilcine’de Dr.Sadık Ahmet anmasına katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türkleri'nin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet için kabri başında düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Büyükakın, Sadık Ahmet'in mücadelesinin bugün bile insanlığa ilham vermeye devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükakın, Gümilcine'de Dr.Sadık Ahmet anmasına katıldı

25 Temmuz 2025 Cuma 09:56

 KABRİ BAŞINDA ANILDI

Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin önderi Dr. Sadık Ahmet, vefatının 30. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Yunanistan'ın Gümülcine şehrindeki Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Kocaeli'deki Balkan Türkleri derneklerinin temsilcileri katıldı. Başkan Tahir Büyükakın programın ardından bir açıklamada bulundu. Dr. Sadık Ahmet'i rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Büyükakın şunları söyledi;

 

BÜYÜKAKIN: O, BİR DAVA ADAMIYDI

“Dr. Sadık Ahmet’in inancı, kararlılığı ve cesareti; yalnızca Batı Trakya’da değil, dünyanın dört bir yanında hak, adalet ve özgürlük mücadelesi verenlere ilham olmaya devam ediyor. İzinden yürüyen nesiller, O'nun mirasına sahip çıkarak adaletin sesi olmayı sürdürüyor. O, sadece bir hekim değildi. Bir dava adamıydı. O, Batı Trakya’daki Türklerin başını eğmeden yaşama iradesiydi. Tarih bize gösterdi ki, kimliğini inkâr eden değil, kimliğini sahiplenen yaşar. Sadık Ahmet, bunu sadece sözle değil, bedeniyle, bedeliyle ortaya koydu. Bu duygu ve inançla, Dr. Sadık Ahmet’i bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

(Ömer İLGEÇ)

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