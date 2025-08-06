Başkan Büyükakın, Karamürsel ve Gölcük otogarlarının eski ve yeni halini paylaştı

HER İKİ İLÇEYE DE YAKIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehirlerarası yolculuklarını daha rahat ve konforlu bir şekilde yapmaları için ilçelerdeki otogarları modern hale getiriyor. Gölcük ve Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminalleri bu anlayışla hayata geçirilerek, geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın otogarların eski ve yeni hallerini paylaşarak, aradaki farkı net bir şekilde gösterdi. "Fark ortada" diyen Başkan Büyükakın, "Eski otogarların yerine daha modern, daha konforlu ve ulaşımı kolay yeni otogarlar inşa ettik. Gölcük ve Karamürsel’e yakışanı yaptık, şehrimize değer kattık!" ifadesini kullandı.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan yeni Gölcük Şehirlarası Otobüs Terminali, 10 bin metrekare alana inşa edildi. 13 peronlu Gölcük Otogarı'ndan ilk sefer, 15 Temmuz Salı günü gerçekleştirildi. 1.885 metrekare alan üzerinde inşa edilen 27 peron kapasiteli Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali de 24 Temmuz Perşembe günü hizmete girdi. İlk seferlerin yapıldığı her iki otogar da bölge halkının büyük takdirini topladı. Vatandaşlar ulaşım hizmetinin son derece kaliteli hale geldiğini belirterek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.



(Erkan ERENLER)