Başkan Büyükakın: “Özel eğitim sınıf sayısını 336’ya çıkarıyoruz”

ÖZEL EĞİTİM SINIFI SAYISI ARTACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla bugün Darıca’da faaliyete başlayan Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu açılışında bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, özel gereksinimli bireylerin eğitimde fırsat eşitliğinden tam anlamıyla yararlanabilmesi adına örnek hizmetler ortaya koyduklarını söyledi. Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki yeni eğitim öğretim döneminde 80 özel eğitim sınıfı daha yapacağız. 12 ilçemizde hali hazırda faaliyet gösteren 256 özel eğitim sınıfının sayısını 336’ya çıkarıyoruz” açıklamasını yaptı.

“YÜREĞİMİZDE TAŞIDIĞIMIZ BİRER SORUMLULUKTUR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel eğitim yatırımları kapsamında, 12 ilçedeki 161 okulda hizmet veren sınıfları engel türlerine göre ayrıştırırak hizmetin kaliteli bir şekilde verilmesine de destek oluyor. 84 sınıf hafif otizmli, 130 sınıf hafif zihinsel engelli, 18 sınıf orta-ağır otizmli ve 24 sınıf orta-ağır zihinsel engelli öğrenciler olmak üzere toplamda 1.758 özel gereksinimli birey bu sınıflarda eğitim görüyor. “Özellikle özel gereksinimli evlatlarımız bizim için yüreğimizde taşıdığımız birer sorumluluktur” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “2022 yılında 50, 2023’te yine 50 sınıf, 2024 yılı itibarıyla ise 156 sınıfı şehrimizin 12 ilçesine kazandırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte 80 sınıfı daha yaparak bu sayıyı 336’ya çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Programda; AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bürokratları, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, Tacirler Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Başkanı Alaettin Tacir ve eşi Taç Tacir, Vakıf Başkan Yardımcısı Nermin Tacir, Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri; Rubbiye Tacir ve Adebiye Tacir başta olmak üzere birçok davetli yer aldı. Başkan Büyükakın, engelli öğrencilerle yakından ilgilenirken, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu engelli hizmetleri nedeniyle vatandaşlar Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.



(Ömer İLGEÇ)