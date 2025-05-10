Başkan Büyükakın: Üreten devletler ayakta kalacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, açılışını gerçekleştirdiği KO-MEK Başiskele ilçe sergisinde tarımın değerine vurgu yaparak, “Bahçenize, tarlanıza ve gerekirse balkonunuzda bulunan saksınıza ekin. Üreten devletler ayakta kalacak” dedi.

BAŞİSKELE İLÇE SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek oluşturduğu birbirinden eşsiz eserler, 20.yıl ilçe sergilerinde görücüye çıkıyor. Sergi yolculuğunda bu kez Başiskele’de sergilenen ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu Karşıyaka Kültür Merkezi’ndeki sergide, birbirinden güzel ve eşsiz ürünler göz kamaştırdı.

SERGİ AÇILIŞINA KATILIM YOĞUN OLDU

Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Başiskele Kaymakam Dr. Soner Şenel, Başiskele Belediyesi Başkan Vekili Arif Başkan, ilçe protokolü ve birçok davetlinin katıldığı sergi, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından gezildi. Kursiyerler adına açılış konuşmasını Yuvacık Kurs Merkezi’nde arıcılık branşında eğitim alan Nurgül Anik yaptı. “Hayatım KO-MEK ile değişti” diyen Nurgül Anik, “Küçük bir çiftlik kurma hayalim vardı. Bu hayalim emekliliğe kalmasını istemediğim için bir yerden başlamaya karar verdim. Arıların işleyişini her zaman mucizevi bulduğum için ilk ilk önce arıcılık branşında eğitim almakla başladım. Bu farkındalık sürecinde en büyük katkıyı KO-MEK’te aldım. Bana bu mutluluğu yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“BURADA BİRÇOK BAŞARI HİKÂYESİ VAR”

Açılışa katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, “KO-MEK’lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Sizlerin katkılarıyla sosyal sorumluluk projelerinde birçok iş başardık. KO-MEK, dünden bugüne inanılmaz işler başardı. Burada bir başarı ve mutluluk hikâyesi var. Kimisi hastalığını burada yenerek hayata tutundu, kimisi ise mücadelesine bambaşka bir pencere açarak hayata atıldı” dedi.

“TOPRAĞI EKİP BİÇME KABİLİYETİMİZ MİLLİ BEKA SORUNUDUR”

Konuşmasının devamında tarımın değerine vurgu yapan Büyükakın, “Yakında, gıda ve su yüzünden savaşların çıkması olası. Üretim durduğunda ya da savaşlar başladığında, toprağı ekip biçebilme kabiliyetimiz milli güvenlik kadar önemli hâle gelecektir. Bugün dünyada gıda arzı ve gıda güvenliği ülkelerin beka meselesi hâline geldi. Bahçenizi, tarlanızı ve gerekirse balkonunuzda bulunan saksınızı ekin. Alacağımız desteklerle sera kurarak, mantar yetiştirerek tarımın bir parçası da olabiliriz. Üreten devletler ayakta kalacak” diyerek, sergi açılışına katılan vatandaşlardan tarım yapmalarını istedi.

“KO-MEK, YENİ BİR MESLEK KAPISI AÇIYOR”

Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, sergide emeği geçen herkesi tebrik ederek şunları söyledi: “Ürünleriniz gerçekten çok güzel. Hepsi el emeği, göz nuru. Bu seneki konseptimiz “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız.” Türk Milletinin Köklü Kültürünün Anadolu'da Ortaya çıkışıdır. Buralar, kadınların hayata dokunduğu yerler. KO-MEK sayesinde gençlerimiz ve kadınlarımız hem yeni bir meslek sahibi oluyor hem de özgüven kazanarak hayata yeniden başlıyor” dedi.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜRÜNLER TAM NOT ALDI

Konuşmaların sonunda KO-MEK Bohçası, nişanlı kursiyere hediye edildi. Protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın daha sonra sergiyi gezdi. Hazırlanan ürünleri dikkatle inceleyen Başkan Büyükakın, sergide yer alan uygulama alanında filografi yaparak incelikleri hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Sergi alanında çocuklarla tek tek ilgilenen Büyükakın, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.





(Ömer İLGEÇ)