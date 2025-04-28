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Başkan Büyükakın’a Merih Demiral’ın babası ve STK’lardan ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Karamürselli Milli Futbolcu Merih Demiral’ın babası Burhan Demiral ve STK temsilcilerini ağırladı.

Başkan Büyükakın'a Merih Demiral'ın babası ve STK'lardan ziyaret

28 Nisan 2025 Pazartesi 09:59

 STK TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, şehir yönetiminde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinin katkılarına özel önem veriyor. Başkan Büyükakın, bu kapsamda gerçekleştirdiği ziyaretlerinin yanı sıra makamında da sivil toplum temsilcileriyle buluşuyor. Hem fikir alışverişi hem de ortak aklın kent vizyonuna katkısının vurgulandığı birlikteliklerde, şehrin her konuda ki gelişimi de ele alınıyor. Bu kapsamda son olarak; Karamürsel Çamçukur Mahalle Muhtarı Fatih Bat, milli futbolcu Merih Demiral’ın babası Burhan Demiral, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Dursun, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve beraberindeki heyeti ile Batı Trakya Türkleri Derneği Başkanı Yüksel Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükakın'ı ziyaret etti.

“BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

Ziyaretlerde, Kocaeli’nin sosyal dokusuna değer katan çalışmalar, kültürel faaliyetler ve şehirle kurulan aidiyet duygusu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Büyükakın, sivil toplumun üretken enerjisinin kentin gelişmesinde itici bir güç olduğunu vurgulayarak, “Bu şehir hepimizin ortak eseri olacak. STK’larımızın, kanaat önderlerimizin ve muhtarlarımızın katkılarıyla Kocaeli’yi birlikte büyütüyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Şehrimize gönül veren tüm konuklarımıza, değerli katkıları ve samimi sohbetleri için gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)

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