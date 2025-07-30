banner1179
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın’a YRP ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, YRP İl Başkanı Ahmet Emre Aydın ve yönetimi ağırladı. Ziyarette Batı Trakya, Bosna Hersek ve Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Başkan Büyükakın'a YRP ziyareti

30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:38

 GÜNDEM GÖNÜL COĞRAFYASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, haziran ayındaki kongrede bir kez daha Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Başkanlığı'na seçilen Ahmet Emre Aydın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Büyükakın, Aydın ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ana gündemi gönül coğrafyası oldu. Batı Trakya, Bosna Hersek ve Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Dünyanın hiç bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçmediğini vurgulayan Başkan Büyükakın, “İnşallah bu süreç hayra döner. Dünyanın içinden geçtiği şartlar çok zor. Bunun yanı sıra insani değerler de ayaklar altında. Özellikle Gazze'de insani hassasiyetlerin, değerler altına alındığı bir dönemden geçiyoruz" dedi. Türk savunma sanayiinin geldiği noktanın da görüşüldüğü ziyarette YRP İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, kendilerini kabul eden Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Komek Sepeti, yaz finaline renk kattı Komek Sepeti, yaz finaline renk kattı
Büyükşehir orman yangınlarına karşı farkındalığı artırıyor Büyükşehir orman yangınlarına karşı farkındalığı...
Gonca’da bireyler “Ben de varım” diyor Gonca’da bireyler “Ben de varım” diyor
İzmit'in yeni Bilgievi Kuruçeşme'ye açıldı İzmit'in yeni Bilgievi Kuruçeşme'ye açıldı
Hayır Lokması ile Manevi Paylaşımın Gücü Hayır Lokması ile Manevi Paylaşımın Gücü
Sahillerde acıya aman vermediler Sahillerde acıya aman vermediler
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Komek Sepeti, yaz finaline renk kattı
Büyükşehir Belediyesi’nin yaygın eğitim markası KO-MEK tarafından düzenlenen “KOMEK’le Eğlen Öğren”...

Haberi Oku