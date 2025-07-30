Başkan Büyükakın’a YRP ziyareti

GÜNDEM GÖNÜL COĞRAFYASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, haziran ayındaki kongrede bir kez daha Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Başkanlığı'na seçilen Ahmet Emre Aydın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Büyükakın, Aydın ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ana gündemi gönül coğrafyası oldu. Batı Trakya, Bosna Hersek ve Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Dünyanın hiç bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçmediğini vurgulayan Başkan Büyükakın, “İnşallah bu süreç hayra döner. Dünyanın içinden geçtiği şartlar çok zor. Bunun yanı sıra insani değerler de ayaklar altında. Özellikle Gazze'de insani hassasiyetlerin, değerler altına alındığı bir dönemden geçiyoruz" dedi. Türk savunma sanayiinin geldiği noktanın da görüşüldüğü ziyarette YRP İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, kendilerini kabul eden Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.



(Erkan ERENLER)