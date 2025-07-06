Başkan Büyükakın’dan Çayırova’da STK ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Çayırova’da hemşeri dernekleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vatandaşla iç içe, istişareye dayalı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koyan Başkan Büyükakın, “Şehrimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

VATANDAŞLA İÇ İÇE, İSTİŞAREYE DAYALI BULUŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşları ve toplumun kanaat önderleriyle buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükakın, vatandaşla iç içe, istişareye dayalı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

ÇAYIROVA’DA YOĞUN ZİYARETLER

Başkan Büyükakın’a ziyaretlerinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede de eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak Çayırova Kars Ardahan Iğdır Derneği’ni ziyaret eden heyet, dernek yönetimiyle bir araya geldi. Ardından Çayırova Erzurumlar Derneği’ne geçen Başkan Büyükakın, burada da dernek üyeleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Son olarak ilçe esnaflarından Mahmut Erat’ın misafiri olan Başkan Büyükakın, vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılandı.

“ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin tüm dinamikleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Başkan Büyükakın, “Sivil toplum kuruluşlarımız ile her fırsatta bir araya geliyoruz. Şehrimizi birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Herkesin fikrine, önerisine kulak veriyoruz. Birlikte karar alıyor, birlikte uyguluyoruz. Sizlerle yaptığımız istişareler sonucunda bir öncelik sırası yapıyoruz. Bu da hizmetin daha etkili ve verimli şekilde halkımıza ulaşmasını sağlıyor. Ortaya koyduğumuz hizmet anlayışı Kocaeli’mizi daha güçlü bir şehir haline getiriyor” dedi.

ÇAYIROVA MİLLET BAHÇESİ BÖLGEYE DEĞER KATTI

Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen ziyaretlerde, hayata geçirilen projelere ilişkin memnuniyet de dile getirildi. Çayırova Millet Bahçesi gibi bölgeye değer katan yatırımlar için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden STK temsilcileri ve kanaat önderleri, şehrin gelişimine katkı sunan tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.



(Ömer İLGEÇ)