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Başkan Büyükakın'dan yoğun Gümülcine temasları

Dr. Sadık Ahmet anması için Yunanistan'ın Gümülcine kentine giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bir takım resmi ziyaretler de gerçekleştirdi. Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükakın'dan yoğun Gümülcine temasları

26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:26

 İKİ GÜNLÜK RESMİ PROGRAM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türkleri'nin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet için düzenlenen anma programına katılmak üzere iki günlüğüne Yunanistan'ın Gümülcine kentine gitti. Başkan Büyükakın, ilk gün Kahveci Mezarlığı'ndaki anma törenine katıldı. İkinci gününü de resmi ziyaretlere ayırdı. Başkan Büyükakın sırasıyla Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'i ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaret etti. Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

 

CUMA NAMAZINI ÇINAR CAMİİ'NDE KILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, resmi ziyaretlerinin ardından cuma namazını İskeçe'deki Çınar Camii'nde kıldı. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa namazı kıldırırken, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de ön safta yer aldı. Başkan Tahir Büyükakın cuma namazı çıkışı cami cemaati ile sohbet etti.

(Erkan ERENLER)

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