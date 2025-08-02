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Başkan Büyükgöz Alaettin Kurt Stadyumu’nda Çalışmaları Yerinde İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Alaettin Kurt Stadyumu’nda doğal çim döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Gebzespor’dan gelen talep doğrultusunda Gebze Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla birlikte, stadyumun mevcut suni çiminin kaldırılmasıyla ekipler stadyumda doğal çim serimine başladı.

Başkan Büyükgöz Alaettin Kurt Stadyumu'nda Çalışmaları Yerinde İnceledi

02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:42

Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu adımın Gebzespor’un 2. Lig yolculuğunda önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Gebzesporumuz’un kendisine yakışır bir sahada mücadele etmesi hepimizin arzusu,” dedi. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Büyükgöz, sezon başlangıcına kadar stadyumun hazır hale geleceğini söyledi.

GEBZESPOR’A SAHİP ÇIKMALIYIZ

Gebzespor’a sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükgöz, “Gebzespor, Gebze’nin markasıdır. Gelecek kuşaklara spora dair hatıralar bırakmak istiyoruz. Sadece futbolda değil, tüm branşlarda başarıları Gebze ile buluşturmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Gebze’nin voleybolda Efeler Ligi'nde, ampute futbol branşında ise Süper Lig’de mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Büyükgöz, diğer branşlarda da Gebze’yi Türkiye’nin gündemine taşımak istediklerini dile getirdi.

(Ömer İLGEÇ)

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