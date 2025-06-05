Başkan Büyükgöz, Belediye Personeliyle Bayramlaştı

Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Büyükgöz, çalışanlarla tek tek bayramlaştı; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Bayramlaşma töreninde Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli hazır bulundu.

BİZ BİR AİLEYİZ

Programda selamlama konuşması yapan Başkan Zinnur Büyükgöz,” Gebze Belediyesi olarak biz sadece mesai arkadaşı değil, bir aileyiz. Birlikte Gebze’miz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biraz önce yayınlanan belediye hizmetleri videosu sizlerin eseri. Bu anlamda öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizlerle aynı yolu yürüyen, aynı heyecanı yaşayan siz değerli mesai arkadaşlarımın Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Allah ailelerinizle birlikte nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından personelle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükgöz, tüm çalışanların ve ailelerinin Kurban Bayramı’nı kutladı.



(Ömer İLGEÇ)