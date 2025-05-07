Başkan Büyükgöz bölge basınıyla buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölge basının temsilcilerini toplantıda ağırladı. Barış Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantı öncesi, hazırlanan tanıtım videosu konuklara izletildi. Basın toplantısına Başkan Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hüseyin Öziri, belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri ile basın mensupları katıldı. “Kentimizde güzel şeyler de oluyor” diyerek konuşmasına başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebzespor 2. Ligde. Bu manada büyük bir coşku ve dalganın olması bekleniyor. Kocaelispor süper ligde. Bundan da büyük bir mutluluk duyulmalı. Bu kentte cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu. Voleybol takımı kurduk. 4 yılda Efeler Ligi’ne çıktı. Bunun bir heyecanı olmalı. Ampute futbol takımı süper ligde oynuyor.

213 ESER VE HİZMETİ KAZANDIRDIK

2019 yılında alt yapıda günlük 7 bin 500 çocuğumuzun spor yapma imkânı vardı. Bugün alt yapıda ise 75 bin çocuğumuz spor yapma imkanına kavuştu. Spor tesislerimizin sayısı da arttı. Gebze’de sessiz devrim yaşanıyor. Bunu anlamak isteyenler de istemeyenler de bir gün çok iyi anlayacaklar. Planlı bir şehir modelini ortaya koyacağız. Bizden önce kurumlarda bir yarış vardı. Biz göreve geldikten sonra bir eşgüdümlü olarak çalışır hale geldik. Elimizi taşın altına koyduk. 213 tane eser ve hizmeti Gebze’ye kazandırdık. Ama hiçbirine temel veya açılış töreni yapmadık. Açılışa vereceğimiz masrafı başka bir hizmet için kullandık.

15 MİLYAR LİRA KAMULAŞTIRMA BEDELİ

43 tane okulun, 24 caminin mülkiyet sorununu çözdük. Bunu yapmak için 2 bin 600 kişiden kamulaştırma yaptık. 2 milyar TL kamulaştırma bedeli harcadık. Gençliğe hizmet etmek için bunu yaptık. İmar çalışmalarını tamamladık. Kuzey Marmara Otoyolunun çıkışını yok idi. Gebze çıkışı kamulaştırma yüksek olduğu için ihaleden çıkarılmış. 15 milyar TL kamulaştırma bedeli olmadan bunu yaptık. Aksilik olmazsa bu ay veya önümüzdeki ay bu yolu ihalesi olacak. Bu yol bu kentin aort damarı. 677 km yol açma durumu ile karşı karşıyayız.

GEBZE’NİN KRONİK SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Bunu önümüzdeki dönem büyükşehir belediyesi ile yapacağız. Bu kenti dirençli hale getirmeliyiz. Gebze Arama Kurtarma Ekibini kurduk. Güçlü bir ekip olarak ülkemizin hizmetine sunduk. Diğer taraftan da Türkiye’de ilk ve tek olan kara kutu sistemini kurduk. Gebze’nin bir tane giriş çıkışı yok idi. Şimdi ise tam 5-6 tane giriş var. Kocaeli’nin ilk metrosu Gebze’de hayata geçecek. 2026 yılı içerisinde de hizmete girecek. Bu kentte siyasi görüşümüz ne olursa olsun kültürel değişiklerimiz bizim zenginliğimiz. Ama bu kenti kasaba kültürü ile geleceğe hazırlayamayız.

HANİBAL’IN ANIT MEZARI TURİZME AÇILACAK

Bu kentte hep şu cümle ile Gebze’nin sanayinin başkenti olarak anılıyor. Anibal Kavşağı’na Gebze tarih ve turizm kenti tabelasını astık. Bu kentin tarihi de var. Hanibal’ın mezarına gidecek olan yolu açtık. Hanibal’ın anıt mezarını turizme açacağız. Hünkâr Çayırı’nda dijital müze yapacağız. Sarnıç, su dolabı, tarihi hamam restorasyonu yapılacak. Kervansaray ile ilgili de hayli bir yol aldık. Millet bahçesi yakında hizmete girecek. Cumaköy mesire alanının ikincisi de Pelitli’de hayata geçireceğiz.

İNSANIMIZA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ

Tüm Güzide tesislerimiz en uğrak yerler oldu. Beylikbağı Parkı içerisinde de en büyük Güzide tesisi kazandıracağız. Üniversite öğrencilerine ve YSK ücretleri de veriyoruz. Biz kendi insanımıza güvenmek değer vermek saklı kalmış meziyetleri ortaya çıkarmak zorundayız. Sizlerden bu kenttin ortak değerlerine karşı heyecan duyup mutluluk duyup ileri çıkarmalarını dilerim. Beyaz yakalı yetiştirmek için güçlü gençlerimizi yetiştirmek zorundayız.

MOR MENEKŞEYE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Mor menekşeye sahip çıkmamız lazım. Bu yıl aile yılı. Biz de bu konuda aileye dönük birçok faaliyeti yapacağız. Asıl gayemizin çocuklar, gençler, anneler ve babalar sıralamasının olduğunu ifade etmek isterim. 2 tane kütüphane vardı. Şimdi ise 6 tane kütüphanemiz var. Gebze’nin geleceğine dair herkesi ortak yaşam paydada bütünleşmeye birleşmeye davet ediyorum. Gebze’yi vatandaşımızla birlikte yönetiyoruz” ifadelerini kullandı. Basın toplantısı soru-cevap bölümü, akabinde aile fotoğrafının çekilmesi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.



(Ömer İLGEÇ)