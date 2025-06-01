Başkan Büyükgöz, Eskiçarşı Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

ESNAF BİZİM VATANDAŞLA OLAN KÖPRÜMÜZ
Başkan Zinnur Büyükgöz, “Esnafımızla her fırsatta bir araya gelmeye, onların görüşlerini birebir dinlemeye büyük önem veriyoruz. Bu anlamda esnafımızda bizim için çok kıymetlidir. Ben hep söylerim esnaf bizim vatandaşla olan köprümüz. Hep birlikte Gebze’mizi daha da güzelleştireceğiz inşallah” dedi. Bölge esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının ilk ağızdan dinlenmesinden ve çözüm iradesinden dolayı Başkan Büyükgöz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
(Erkan ERENLER)